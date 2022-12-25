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巴黎槍擊案 庫德人示威抗議引爆衝突 11名警員受傷

編譯中心／綜合24日電
庫德人示威群眾與警方發生衝突。（美聯社）
庫德人示威群眾與警方發生衝突。（美聯社）

法國巴黎市中心一處庫德族文化中心及周邊23日發生3死3傷槍擊後，隨後數百名庫德人一連兩天在案發地點示威抗議，與警方發生衝突，造成11名警員受傷。

綜合媒體報導，這起攻擊事件，是一名69歲槍手朝庫德族艾哈邁德卡雅（Ahmed Kaya）文化中心開火，造成3死3傷的悲劇，兇嫌法國籍的威廉M（William M.）立刻遭到逮補。

庫德族文化中心代表律師稱，槍擊案中3名死者皆為庫德人，另有一名傷者危殆。中心發言人形容事件為恐襲。

報導指出，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）抵達現場時，抗議群眾欲突破警方封鎖線，部署在文化中心外圍的警察以催淚瓦斯驅散群眾。示威者不滿警方驅離動作，向警察投擲物體，並焚燒垃圾桶及設置路障。示威者丟擲磚頭，砸碎警車等多輛停放在這個地區車輛的窗戶。

達馬南表示，兇嫌是一名退休火車司機，顯然是針對外國人，還說「不確定」這名男子特別是針對庫德人行凶。同時重申對庫德族群的支持。據警方消息來源，兇嫌好像在被捕時向警察說「不喜歡庫德人」。

法國總統馬克宏在Twitter指槍擊案針對庫族「令人髮指」。檢察官指69歲的疑兇去年襲擊難民營入獄，上月剛假釋，又表示暫未有證據顯示今次案件與更廣泛的極端意識形態運動有關，加控疑犯「種族主義動機」行徑的罪名。

各國領袖也紛紛對此攻擊事件表達關切。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在推特上向受害者與其親友致意；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則說，「我與法國庫德族群成員及人民同在」；英國外交大臣柯維立（James Cleverly）同表哀悼說「英國已準備好盡可能協助」；比利時外長拉碧（Hadja Lahbib）則對「令人髮指的案件」表達「哀傷和憤怒」。

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