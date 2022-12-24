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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

編譯陳律安／綜合外電
全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）
全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

今年從股市到比特幣，幾乎所有資產價格都大幅下挫，超級富豪們的身家也都隨之大蒸發。但聖誕和新年將近，再怎麼樣也要好好慶祝。從最新的航運數據推斷，加勒比海地區可能是全世界億萬富豪的集中地之一，目前當地遊艇的數量已比前一個月激增逾一倍。

根據彭博彙整的航運數據，加勒比海國家正進入遊艇旺季，如今超過200艘豪華遊艇聚集在當地海域，遠高於11月底的81艘。知名製片人大衛．葛芬長454英尺的日昇號（Rising Sun）超級遊艇，為加勒比海區域最大的遊艇，目前停泊在聖巴瑟米。第二大遊艇為長384英尺的無限號（Infinity），停靠在英屬維京群島，加拿大-牙買加籍億萬富豪麥克．李-錢長378英尺的Ahpo號，近期則造訪了聖克里斯多福及尼維斯。

英超切爾西足球俱樂部的老闆阿布拉莫維奇，往年常與葛芬一同在聖巴瑟米舉辦遊艇跨年活動，但今天這位俄國富豪所擁有或有關聯的四艘遊艇，全停留在土耳其，因為一些俄國寡頭的遊艇在俄烏戰爭爆發後，於全球遭到扣押。

儘管今年的全球局勢動盪不安，但Boat International公司本月稍早的報告顯示，今年共售出約600艘超級遊艇，總額達36億歐元（38億美元）。

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