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以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

中央社／ 馬德里23日綜合外電報導
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

西班牙警方今天宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。這是西班牙當局首次抓獲名單上要犯。

路透與法新社報導，這名通緝要犯為40歲的紐西蘭公民普拉特（Michael James Pratt），他因為兒童色情、性剝削和性侵犯等罪名在美國被判處終身監禁。

他在遭到定罪後展開逃亡，於2019年11月被發布國際通緝令。

警方表示，普拉特以假名入住馬德里市中心一家旅館，企圖逃避追緝，遭到識破後被警方抓獲。

西班牙警方表示，美國調查單位懷疑普拉特人在西班牙已有一段時間，但先前的搜索集中在巴塞隆納，並未成功找到人。

警方表示，普拉特在2012至2019年間以欺騙方式招募未成年女孩與年輕女性錄製色情影片，藉此獲取超過1700萬美元暴利。

西班牙當局表示，FBI的通緝要犯當中，僅有57人在FBI的管轄區外抓獲，西班牙是首次抓獲名單上要犯。

警方稱，普拉特在網路上刊登廣告招募「模特兒」，實際上卻是拍攝色情片。他會付錢讓幾名女性扮演「誘餌」，藉此說服受害者拍攝的內容不會被發布至網上。

FBI 通緝 旅館

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