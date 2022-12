以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

西班牙警方今天宣布逮捕美國聯邦調查局(FBI )十大通緝 要犯之一,他以假名入住馬德里一家旅館 時被警方抓獲。這是西班牙當局首次抓獲名單上要犯。

路透與法新社報導,這名通緝要犯為40歲的紐西蘭公民普拉特(Michael James Pratt),他因為兒童色情、性剝削和性侵犯等罪名在美國被判處終身監禁。

他在遭到定罪後展開逃亡,於2019年11月被發布國際通緝令。

警方表示,普拉特以假名入住馬德里市中心一家旅館,企圖逃避追緝,遭到識破後被警方抓獲。

西班牙警方表示,美國調查單位懷疑普拉特人在西班牙已有一段時間,但先前的搜索集中在巴塞隆納,並未成功找到人。

警方表示,普拉特在2012至2019年間以欺騙方式招募未成年女孩與年輕女性錄製色情影片,藉此獲取超過1700萬美元暴利。

西班牙當局表示,FBI的通緝要犯當中,僅有57人在FBI的管轄區外抓獲,西班牙是首次抓獲名單上要犯。

警方稱,普拉特在網路上刊登廣告招募「模特兒」,實際上卻是拍攝色情片。他會付錢讓幾名女性扮演「誘餌」,藉此說服受害者拍攝的內容不會被發布至網上。

