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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

寒流襲日本 大雪釀災 至少11死77人輕重傷

中央社／東京24日即時報導

日本部分地區近日接連受到寒流帶來大雪影響，官方統計至少造成11人不幸死亡、77人受到輕重傷。大雪也在北海道釀成電塔倒塌停電等意外，並打亂部分地區陸空交通。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本政府總務省消防廳彙整災情得知，受到12月17日起斷斷續續降下大雪影響，截至今天上午9時止至少造成11人死亡、33人重傷、44人輕傷。死者都出現在北海道、東北地方及北陸地方。

大雪也為交通帶來嚴重影響。日本道路交通情報中心表示，截至今天上午11時止，包括東名高速道路（類似高速公路）、名神高速道路、中國自動車道（類似高速公路）、山陽自動車道、高知自動車道、松山自動車道、九州自動車道及大分自動車道等，都有部分區間因大雪暫停通行。

JR西日本公司表示，受到大雪影響，山陽新幹線部分區間降速行駛，造成部分車次發生誤點。東北新幹線、山形新幹線及東海道新幹線部分車次，同樣受大雪影響誤點。

空中交通部分，截至上午11時止，日本航空有26個航班、全日空也有11個航班已取消或決定取消。

朝日新聞報導，北海道受到暴風雪侵襲發生電塔倒塌，最多時一度造成約2萬4000個家戶停電。北海道電力公司表示，經過搶修，今天上午11時40分的停電家戶數已減少到約1780戶。

北海道政府表示，受到大雪影響，截至今天上午8時止有20棟民宅受災，已在9市町開設避難所，最多時有264人避難。

位於中部地方的名古屋地方氣象台，今天上午8時33分臨時發布「關於大雪的氣象情報」指出，上午8時名古屋市千種區的積雪深度達10公分，並對名古屋市發布大雪警報，呼籲民眾留意車輛打滑及行人跌倒等意外。

這場雪是名古屋市今年冬天第一場雪，很罕見在觀測到初雪同時也出現積雪，除造成名古屋第二環狀道路一度全線停止通行，連東海道新幹線也發生列車誤點。

這波「耶誕寒流」同樣影響關東地方，東京市中心凌晨3時42分觀測到攝氏零下0.1度低溫，是今年冬天最低氣溫。

每日新聞報導，已在前一波寒流受災的新潟縣，截至12月23日下午3時止，共有45人因大雪死傷，其中約半數的26人都是65歲以上高齡者。

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