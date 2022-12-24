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日本軍費增至6.82兆日圓新高 將買美製飛彈嚇阻中朝

編譯中心／綜合23日電
圖為日本自衛隊在北海道的戰車裝備。（取材自臉書）
圖為日本自衛隊在北海道的戰車裝備。（取材自臉書）

日本政府23日宣布2023年度預算案，防衛費（國防經費）將提高1/4以上，包括以16億美元購買美國製戰斧巡弋飛彈，這是日本自二戰以來最大規模擴軍計畫的一部分。

路透報導，日本自明年4月1日開始的2023年度防衛費將增加26.3%，達到創新高的6.82兆日圓（517億美元）。這將使日本在俄烏戰爭引發的區域緊張局勢下，得以提高軍費來嚇阻區域對手中國和北韓

日本國會將在明年4月前通過這筆預算，其中包括撥款8970億日圓用於武器開發，高於前4年預算總和。

其中近半數將用於開發新款長程飛彈，加上購自美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），將使日本有能力打擊距離1000公里之外，包括中國在內的目標。

圖為美國製戰斧巡弋飛彈。（取材自維基百科）
圖為美國製戰斧巡弋飛彈。（取材自維基百科）

日本防衛省官員在記者會上表示，當局計劃在約3年內開始部署這批新武器。

二戰戰敗後放棄用國權發動戰爭的日本，計畫在5年內將國防支出增加1倍，達到國內生產毛額的2%，這將使日本成為僅次於美國和中國的全球第3大軍費開支國。

日本首相岸田文雄在政府與執政黨政策懇談會說：「這是為了克服日本所面臨的歷史性艱難局面，是為了開拓我國未來所編的預算，希望能有財源配合，推動防衛力的徹底強化。」

另據韓聯社報導，北韓23日下午向東海（日本稱日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），南韓與美國對北韓代表為此通話，並強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議的行為。

根據南韓軍方情資，北韓於當地時間下午4時32分從首都平壤市順安一帶向東海發射2枚短程彈道飛彈，射程分別達250多公里及350多公里，這是北韓今年第36次試射飛彈。

另一方面，南韓法務部赦免審查委員會今天開會擬定年終特赦名單，包括保守派前總統李明博與多名樸槿惠任內高官，南韓總統尹錫悅27日將主持國務會議，確定最終特赦名單。李明博因貪污等罪名在2020年10月遭判17年有期徒刑，目前因健康狀態不佳申請暫緩服刑，若真獲特赦，將免服約15年刑期。

日本 北韓 預算

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