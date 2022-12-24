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蘇格蘭鬆綁變性限制 反對議員擬要求英王室禁止通過

編譯中心／綜合23日電
蘇格蘭議會22日通過一項爭議性法案，鬆綁變性限制。圖為蘇格蘭首席大臣施特金（前）11月24日在議會上發表談話。（路透）
蘇格蘭議會22日通過一項爭議性法案，鬆綁變性限制。圖為蘇格蘭首席大臣施特金（前）11月24日在議會上發表談話。（路透）

即使執政蘇格蘭民族黨（SNP）內部罕見跑票，英國政府也表達「關切」，蘇格蘭議會22日依舊通過一項爭議性法案，讓民眾可更輕易且快速地改變性別。

位於愛丁堡的蘇格蘭議會以86票贊成、39票反對的表決結果，取消了個人進行變性手術前，必須提供患有性別焦慮症的醫學診斷證明規定。根據新法，16歲和17歲民眾也被允許改變性別。此外，新法也將必須以自我認同性別生活至少兩年的要求降低到3個月，16歲和17歲申請者為6個月。

反對這項議案的人擔心，此法通過可能對女性構成危險，特別是在單一性別空間（single-sex spaces）。

但蘇格蘭政府堅稱，這項立法不會牴觸「平等法」（Equality Act）。根據2010年通過的平等法，在某些例外狀況下，可以依法拒絕接受過變性手術的人進入單一性別空間，例如女性避難所或更衣區。

性別認同改革法案是蘇格蘭首席大臣施特金在8年任期內，面臨黨內最大反對聲浪的議題。

施特金捍衛這項法案的通過，表示以前的變性制度「造成太多困擾、創傷，而且不夠人道」。

她表示：「要讓我們國家受污名化的少數族群生活更好一點、更輕鬆一點，消除他們日常生活中所遭受的一些創傷。」

保守黨議員漢密爾頓（Rachael Hamilton）則表示，整個社會都將因為這項法律而面臨風險。

蘇格蘭事務大臣張毅德表示，有必要時會援引「蘇格蘭法」第35條，要求英國王室禁止通過法案。

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