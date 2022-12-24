西班牙新法「滿16歲可改性別」 無須醫療證明

在西班牙馬德里國會外，跨性別人權活動家慶祝性別自決法案通過。（美聯社）

西班牙眾議院22日通過跨性別 權利法案，凡是年滿16歲者都可改變身分證上記載的性別，不再需要醫療報告等證明，西班牙有望躋身少數幾個僅需簡單聲明即可改變性別的國家行列。

中央社引述法新社報導，這項法案以188票贊成、150票反對及7票棄權過關，將遞交至參議院，假使如預期在未更動的情況下通過，將於數周內成為正式法律。

依西班牙現行規定，成人可以提供證明性別焦慮的醫療報告及2年荷爾蒙治療證明申請變更性別；未成年人則須經過司法授權。

不過，這項法案簡化更改身分證上性別的程序，允許僅需簡單聲明即可申請。

凡是年滿16歲者都可自由更改身分證上的性別，即使年僅12歲也可有條件申請。提出申請後，申請人必須在3個月後確認意願，才會正式生效。

根據這項法案，12歲和13歲的孩子需父母及司法部 門批准才能更改性別；14歲至15歲孩子僅需父母同意即可改變性別。

此外，這項法案也禁止性傾向矯正治療，提倡在工作場所不歧視LGBTQ （同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的人們，並促進對跨性別女性的包容。

不過，這項法案在西班牙強大的女權倡議團體以及LGBTQ平權倡議者之間，引發激烈爭論。