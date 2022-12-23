巴黎3庫德族人遭槍殺 各國領袖慰問譴責暴行

聖誕前夕不平靜。巴黎市區庫德族文化中心今天遭槍襲，造成3死3傷，帶種族主義 色彩的攻擊震驚國際，也引發法國社會動盪。美、英、德等國領袖紛表慰問並譴責暴行。

巴黎市中心熙來攘往、車水馬龍的10區在法國時間今天中午時分發生69歲槍手朝庫德族艾哈邁德卡雅（Ahmed Kaya）文化中心開火，造成3死3傷的悲劇，凶嫌法國籍的威廉 M（William M.）立刻遭到逮補。

據法國庫德族民主委員會（CDKF）發出的新聞稿，喪命3人皆為庫德運動人士，並譴責性質為「恐怖攻擊」；部分中心成員將矛頭指向土耳其追殺。

槍擊案發生後，內政部 長達馬南（Gerald Darmanin）抵達案發現場恩根路（Rue d’Enghien），並向媒體表示，「凶嫌似乎針對外國人」，同時重申對庫德族群的支持。據警方消息來源，凶嫌好像在被捕時向警察說「不喜歡庫德人」。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）傍晚透過推特表示，「法國庫德族人在巴黎市中心成為一場卑劣攻擊的目標。向犧牲者、為生命奮鬥者，以及他們的至親表達慰問」，同時也感謝前線執法與維持秩序的警力。

凶嫌威廉M為退休火車駕駛員，不僅有2次犯案紀錄，而且本月12日才剛出獄。他2021年12月以砍刀攻擊難民區帳篷，並與難民爆發衝突，造成兩人重傷，最終在現場被逮捕。

凶嫌父親向法媒表示，「我兒子是瘋子，他服完1年刑期，他媽媽試過把他導回正軌。他話不多，生活跟一般人不一樣」。

這件帶有種族主義色彩的攻擊事件恐將法國再次推向社會撕裂的邊緣，引發國際譁然，各國領袖紛紛表達關切。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）晚間在推特上寫道：「今天一場可怕的事件震驚巴黎和法國。向受害者與其親友致意」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「向巴黎庫德族攻擊受害者獻上最深切的慰問。在這哀傷的一天，我與法國庫德族群成員及人民同在」。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）同表哀悼，並說「英國已準備好盡可能協助」；比利時外長拉碧（Hadja Lahbib）則對「令人髮指的案件」表達「哀傷和憤怒」。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）表達對巴黎槍擊案受害者與家屬的哀悼，「暴力發生在和平城市裡，真的非常可怕」；歐盟執委會平等事務專員達立（Helena Dalli）除慰問外，也寫道：「每個人都有權生活在安全中，並免於仇恨」。

庫德族人下午動員在案發附近集結聲援，但和平示威卻演變成警民暴力衝突。部分示威人士疑不滿警方推擠，而向警方丟擲物品、石塊，警方也回以煙霧彈，情況一度緊張，現場有多部車輛遭損毀，也有物品等遭焚燒。晚間8點左右人潮逐漸散去，現場回復平靜。

巴黎警局晚間10點發出新聞稿表示，將回應法國庫德族民主委員會（CDKF）的要求，明天上午10時會見庫德族代表。

2013年庫德工人黨（PKK）3名成員也於巴黎10區遭到暗殺，案件仍在調查中。有消息指出，土耳其情報單位成員「涉入」，但未明言幕後黑手。