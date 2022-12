12月24日就是平安夜了,但法國首都巴黎在平安夜前夕一點也不平靜。法國BFM電視台(BFM TV)電視台23日報導,巴黎市中心第10區的庫德族文化中心附近發生槍擊 導致2死4傷,年逾花甲的嫌犯已被逮捕。

巴黎警方表示,他們在巴黎昂吉安路(Rue d'Enghien)處理事件,並敦促大眾遠離該區域。BFM電視台表示,槍擊嫌犯已被逮捕。

一名目擊者告訴法新社,當時嫌犯開了七、八槍,街上一片混亂。

Several injured after gunshots in #Paris . pic.twitter.com/WLGkM7ymLf