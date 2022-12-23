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聯合號冷卻劑外洩 俄太空總署考慮派空船到ISS接組員回地球

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯的聯合號MS-22太空飛行器上周出現一處冷卻劑外洩（圖），可能導致俄羅斯聯邦太空總署派出空無一人的聯合號MS-23前往國際太空站（ISS）以接應滯留的3位太空人。資料照片。（路透 / NASA TV）
俄羅斯的聯合號MS-22太空飛行器上周出現一處冷卻劑外洩（圖），可能導致俄羅斯聯邦太空總署派出空無一人的聯合號MS-23前往國際太空站（ISS）以接應滯留的3位太空人。資料照片。（路透 / NASA TV）

俄羅斯官媒《RT》23日報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，聯合號MS-22（Soyuz MS-22）的一處冷卻劑外洩有可能導致俄方提前發射另一艘空無一人的聯合號太空飛行器，好把滯留在國際太空站（ISS）的3名太空人帶回地球。

Roscosmos載人太空飛行計畫主管克里卡廖夫（Sergei Krikalev）在22日的視訊會議時表示，還未就此事作出最終決定。美國太空總署（NASA）ISS計畫經理蒙塔巴諾（Joel Montalbano）說，美俄太空機構的專家「一如既往共同努力」調查上周發生在聯合號的外洩事件，「團隊正來來回回，我們不斷交換交換數據」。

據報導，俄羅斯太空人佩捷林（Dmitry Petelin）與普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev），還有美國太空人盧比歐（Frank Rubio）自9月起就一直在ISS站上，三人計畫使用聯合號MS-22重返地球，但根據Roscosmos與NASA的調查，這個幾公厘寬的洞影響了太空飛行器的一根冷卻劑管，外洩造成的液體釋出則沒有汙染到太陽能板或窗戶等ISS的外部表面。

克里卡廖夫表示，正進行熱分析（Thermal analysis）以確定聯合號MS-22是否適合帶太空人回家，或者「我們往後是否需要派出一輛救援載具前往太空站」。若是後者的情況，聯合號MS-23將必須在空無一人的情況下，飛往ISS以接應佩捷林、普羅柯皮耶夫跟盧比歐，聯合號MS-22則空著返回地球。

克里卡廖夫指出，雖然聯合號MS-23定於2023年3月升空，但如果情況有需要，可以提前到2月出發。若是發生這種情況，未來前往ISS的組員輪調任務將必須進行「重新調整」。

正停泊於國際太空站的一艘俄羅斯聯合號太空船。非聯合號MS-22。資料照片。（美聯...
正停泊於國際太空站的一艘俄羅斯聯合號太空船。非聯合號MS-22。資料照片。（美聯社）

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