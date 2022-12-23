日本人擠私校 送小孩上補習班花費創新高

日本人送小孩上補習班花費，截至3月底的上個財年度，創下新高。（路透）

日經引述日本教育部 周三公布的數據報導，日本人送小孩上補習班的花費創新高，因為疫情 期間更想擠進有遠距教學技術的私立學校。

在截至3月底的上個財年度，日本公立小學學生上補習班的年平均花費是81,158日圓（約612美元元），比起2018年上次調查時激增52%。

公立中學學生的帳單更貴，在截至3月的12個月間，平均達250,196日圓（約1887美元），增幅是23%。

上述兩個金額都是日本教育部1994財年度開始編纂紀錄以來最高。

補教業專家Nobuyasu Morigami說，家長花錢是希望補習班能幫小孩擠進私立學校，後者的遠距教學、資訊和通信技術已經起飛。相較之下，2020財年度，疫情橫掃日本時，大部分學校暫時停課，持續到2021財年度。

但調查顯示，送小孩上補習班的家庭比率略降。這也許和經濟條件有關，私立小學的學費上漲8%到273,629日圓，私立中學的學費上漲14%到175,435日圓。

這項調查每兩年舉行一次，但最近的一次因疫情而延後。此次共調查了27,000名學齡兒童的家長和監護人。