我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

日本人擠私校 送小孩上補習班花費創新高

編譯季晶晶／綜合外電
日本人送小孩上補習班花費，截至3月底的上個財年度，創下新高。（路透）
日本人送小孩上補習班花費，截至3月底的上個財年度，創下新高。（路透）

日經引述日本教育部周三公布的數據報導，日本人送小孩上補習班的花費創新高，因為疫情期間更想擠進有遠距教學技術的私立學校。

在截至3月底的上個財年度，日本公立小學學生上補習班的年平均花費是81,158日圓（約612美元元），比起2018年上次調查時激增52%。

公立中學學生的帳單更貴，在截至3月的12個月間，平均達250,196日圓（約1887美元），增幅是23%。

上述兩個金額都是日本教育部1994財年度開始編纂紀錄以來最高。

補教業專家Nobuyasu Morigami說，家長花錢是希望補習班能幫小孩擠進私立學校，後者的遠距教學、資訊和通信技術已經起飛。相較之下，2020財年度，疫情橫掃日本時，大部分學校暫時停課，持續到2021財年度。

但調查顯示，送小孩上補習班的家庭比率略降。這也許和經濟條件有關，私立小學的學費上漲8%到273,629日圓，私立中學的學費上漲14%到175,435日圓。

這項調查每兩年舉行一次，但最近的一次因疫情而延後。此次共調查了27,000名學齡兒童的家長和監護人。

日本 教育部 疫情

上一則

打破千年傳統 德國最悠久唱詩班 首見女孩獻唱

下一則

西班牙眾院通過法案 滿16歲可改性別無須醫證明

延伸閱讀

日本東京「透明公廁」出包… 如廁被看光光

日本東京「透明公廁」出包… 如廁被看光光
報告指中國在日等國設秘密警局 日本：調查中

報告指中國在日等國設秘密警局 日本：調查中
日媒：日修訂安保文件當天 習近平下令模擬攻擊琉球群島

日媒：日修訂安保文件當天 習近平下令模擬攻擊琉球群島
地瓜基腐病致歉收 日本知名燒酒「黑霧島」暫停販售

地瓜基腐病致歉收 日本知名燒酒「黑霧島」暫停販售

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
義大利72歲的老人卡迪納利(Fabrizio Cardinali)不用電生活50年。(路透)

快看世界／義大利72歲老人 獨居森林自給自足50載

2022-12-22 12:37

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路