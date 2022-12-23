我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

法國國鐵聖誕前突罷工 20萬人無法返鄉罵：沒替代方案

編譯中心／綜合22日電
法國國家鐵路公司部分員工宣布於23日聖誕假期前夕罷工，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。資料照片。（Getty Images）
法國國家鐵路公司部分員工宣布於23日聖誕假期前夕罷工，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。資料照片。（Getty Images）

法國國家鐵路公司部分員工宣布於23日聖誕假期前夕罷工，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。臨時的決定讓民眾憤怒，更有人因此無法與家人團聚。

23日開始，大批法國民眾將返鄉度過一年中最重要的節慶，許多人都在一個多月前買好返鄉車票。然而法國國家鐵路公司（SNCF）一個由檢查員組成的聯盟，19日宣布在這時罷工，使得全國鐵路大亂。估計在罷工的4天期間，80萬名旅客中將有20萬人的班次遭取消，也就是約1/4的旅客。SNCF表示，受影響的乘客將會有200%的補償。

這讓平常尊重罷工權與罷工文化的法國人，也怨聲載道。有人說坦言：「我理解罷工權，但看到消息而且沒有任何解決方案後，還是感到憤怒。」24歲的伊娃說：「我是公務人員，我理解罷工者，但現在這樣真的很討人厭。」

乘客指出，現在其他火車已滿，公路運輸跟租車則太貴，民眾必須把行程繞路拆開訂票，否則就是請家人開車接送，或採取互助合作的共乘方法。

國鐵4大工會之一的法國工人民主聯合會（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）接受BFM財經台（BFM Business）採訪時表示：「CFDT不支持這次罷工，我個人也不支持。」

罷工人員也以匿名方式接受法國電視一台（TF1）的專訪，表示他們工作量與工作時數日增，薪資卻沒有調整。他們要求加薪，希望待遇與駕駛員相同。

交通部長波恩（Clement Beaune）今天出面，表示需透過社會對話解決，並認為這次罷工「令人無法理解、不合理」，但表示依法無法在短時間內動用徵用權，迫使罷工者返回崗位。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）則向法國國鐵喊話，要求「在接下來的數小時內」解決檢查員的罷工。

罷工 租車 財政部

上一則

巴西聖誕老人因疫情失業領救濟 烏克蘭正教會首度1225慶祝

下一則

英國機場罷工8天 入境將大拖延 軍人、公務員替補邊檢

延伸閱讀

聖誕前夕法國國鐵罷工 民眾無法團聚 怨聲載道

聖誕前夕法國國鐵罷工 民眾無法團聚 怨聲載道
世足賽／姆巴佩丟冠遭網路霸凌 法國足協嗆告

世足賽／姆巴佩丟冠遭網路霸凌 法國足協嗆告
250萬入袋 瑪麗亞凱莉靠聖誕經典歌曲賺飽

250萬入袋 瑪麗亞凱莉靠聖誕經典歌曲賺飽
新合約無協議 UIC教職員計畫明年1/17罷工

新合約無協議 UIC教職員計畫明年1/17罷工

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
義大利72歲的老人卡迪納利(Fabrizio Cardinali)不用電生活50年。(路透)

快看世界／義大利72歲老人 獨居森林自給自足50載

2022-12-22 12:37

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路