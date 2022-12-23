法國國鐵聖誕前突罷工 20萬人無法返鄉罵：沒替代方案

法國國家鐵路公司部分員工宣布於23日聖誕假期前夕罷工，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。資料照片。（Getty Images）

法國國家鐵路公司部分員工宣布於23日聖誕假期前夕罷工 ，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。臨時的決定讓民眾憤怒，更有人因此無法與家人團聚。

23日開始，大批法國民眾將返鄉度過一年中最重要的節慶，許多人都在一個多月前買好返鄉車票。然而法國國家鐵路公司（SNCF）一個由檢查員組成的聯盟，19日宣布在這時罷工，使得全國鐵路大亂。估計在罷工的4天期間，80萬名旅客中將有20萬人的班次遭取消，也就是約1/4的旅客。SNCF表示，受影響的乘客將會有200%的補償。

這讓平常尊重罷工權與罷工文化的法國人，也怨聲載道。有人說坦言：「我理解罷工權，但看到消息而且沒有任何解決方案後，還是感到憤怒。」24歲的伊娃說：「我是公務人員，我理解罷工者，但現在這樣真的很討人厭。」

乘客指出，現在其他火車已滿，公路運輸跟租車 則太貴，民眾必須把行程繞路拆開訂票，否則就是請家人開車接送，或採取互助合作的共乘方法。

國鐵4大工會之一的法國工人民主聯合會（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）接受BFM財經台（BFM Business）採訪時表示：「CFDT不支持這次罷工，我個人也不支持。」

罷工人員也以匿名方式接受法國電視一台（TF1）的專訪，表示他們工作量與工作時數日增，薪資卻沒有調整。他們要求加薪，希望待遇與駕駛員相同。

交通部長波恩（Clement Beaune）今天出面，表示需透過社會對話解決，並認為這次罷工「令人無法理解、不合理」，但表示依法無法在短時間內動用徵用權，迫使罷工者返回崗位。

法國財政部 長勒麥爾（Bruno Le Maire）則向法國國鐵喊話，要求「在接下來的數小時內」解決檢查員的罷工。