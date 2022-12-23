英國機場罷工8天 入境將大拖延 軍人、公務員替補邊檢

英國機場人員聖誕假期罷工8天，預計上萬航班取消，超過200萬遊客受影響；圖為英國倫敦希斯洛機場資料照片。（Getty Images）

英國罷工 潮持續，先前預告將在聖誕新年假期間休息抗議的邊檢人員，23日起至元旦罷工共8天，包括希斯洛等機場 將大受影響，甚至可能關閉。

英國衛報報導，英國公共及商業服務工會（PCS）本月稍早宣布，約1000名邊檢人員為爭取加薪，決定在23日至26日，及28日至31日罷工八天。六個主要機場包括倫敦希斯洛機場、蓋特威克機場，以及曼徹斯特、伯明翰、卡地夫和格拉斯哥機場，都受影響。官員警告，在這個年末假期間飛抵英國的旅客，入境時間可能會長時間拖延。

此外，機場行李搬運工人也將再於29日早上4時至元旦罷工72小時，加上適逢聖誕旅遊旺季及可能出現暴風雪，機場混亂壓力大增。

英國最繁忙的倫敦希斯路機場，19日就已堆滿大批旅客的行李。（路透）

消息人士指出，當局為了應付邊檢人員罷工，已安排約600名士兵在11月接受五天訓練，準備接替罷工邊檢人員的工作。邊檢人員通常須接受最少三周訓練，包括學習如何為旅客辦理入境手續和查問入境旅客，還要學習辨認現代奴隸受害人、辨認假旅遊證件和辨認拐帶兒童的人。但內政部一名高級消息人士稱，軍人和志願公務員接替罷工邊檢人員，缺乏辨認現代奴隸受害人等邊檢技術。

通膨壓力上漲，是英國今年爆發30年來最大罷工潮的主要導火線。英國在這個12月，已有教師、郵政、倫敦巴士司機、鐵路海運和運輸 ( RMT ) 工會等罷工，醫師、護理師也醞釀行動。

不過，鐵路罷工將影響民眾在聖誕節前購物和外出玩樂；網購交易也受郵政罷工影響。倫敦工商會總裁伯奇抱怨，倫敦市商家在這「一年成敗時刻」，因罷工潮而面對低人流、被迫取消訂單，錯過賺錢機會。

英國餐飲住宿業協會（UK Hospitality）總裁表示，許多人為了避免鐵路罷工4天的交通混亂而留在家中，倫敦市內的酒吧、餐飲生意較疫前2019年同期下跌了46%。以整個倫敦來說，調整通膨後的盈收下跌37%。工業行動和暴風雪也使不少聖誕派對取消，導致英國全國的餐飲住宿業的訂單取消率達30%。