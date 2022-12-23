我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

英國機場罷工8天 入境將大拖延 軍人、公務員替補邊檢

編譯中心／綜合22日電
英國機場人員聖誕假期罷工8天，預計上萬航班取消，超過200萬遊客受影響；圖為英國倫敦希斯洛機場資料照片。（Getty Images）
英國機場人員聖誕假期罷工8天，預計上萬航班取消，超過200萬遊客受影響；圖為英國倫敦希斯洛機場資料照片。（Getty Images）

英國罷工潮持續，先前預告將在聖誕新年假期間休息抗議的邊檢人員，23日起至元旦罷工共8天，包括希斯洛等機場將大受影響，甚至可能關閉。

英國衛報報導，英國公共及商業服務工會（PCS）本月稍早宣布，約1000名邊檢人員為爭取加薪，決定在23日至26日，及28日至31日罷工八天。六個主要機場包括倫敦希斯洛機場、蓋特威克機場，以及曼徹斯特、伯明翰、卡地夫和格拉斯哥機場，都受影響。官員警告，在這個年末假期間飛抵英國的旅客，入境時間可能會長時間拖延。

此外，機場行李搬運工人也將再於29日早上4時至元旦罷工72小時，加上適逢聖誕旅遊旺季及可能出現暴風雪，機場混亂壓力大增。

英國最繁忙的倫敦希斯路機場，19日就已堆滿大批旅客的行李。（路透）
英國最繁忙的倫敦希斯路機場，19日就已堆滿大批旅客的行李。（路透）

消息人士指出，當局為了應付邊檢人員罷工，已安排約600名士兵在11月接受五天訓練，準備接替罷工邊檢人員的工作。邊檢人員通常須接受最少三周訓練，包括學習如何為旅客辦理入境手續和查問入境旅客，還要學習辨認現代奴隸受害人、辨認假旅遊證件和辨認拐帶兒童的人。但內政部一名高級消息人士稱，軍人和志願公務員接替罷工邊檢人員，缺乏辨認現代奴隸受害人等邊檢技術。

通膨壓力上漲，是英國今年爆發30年來最大罷工潮的主要導火線。英國在這個12月，已有教師、郵政、倫敦巴士司機、鐵路海運和運輸 ( RMT ) 工會等罷工，醫師、護理師也醞釀行動。

不過，鐵路罷工將影響民眾在聖誕節前購物和外出玩樂；網購交易也受郵政罷工影響。倫敦工商會總裁伯奇抱怨，倫敦市商家在這「一年成敗時刻」，因罷工潮而面對低人流、被迫取消訂單，錯過賺錢機會。

英國餐飲住宿業協會（UK Hospitality）總裁表示，許多人為了避免鐵路罷工4天的交通混亂而留在家中，倫敦市內的酒吧、餐飲生意較疫前2019年同期下跌了46%。以整個倫敦來說，調整通膨後的盈收下跌37%。工業行動和暴風雪也使不少聖誕派對取消，導致英國全國的餐飲住宿業的訂單取消率達30%。

罷工 英國 機場

上一則

法國國鐵聖誕前突罷工 20萬人無法返鄉罵：沒替代方案

下一則

普亭首次脫口「現在局勢就是戰爭」 稱美援烏愛國者過時

延伸閱讀

海拔高度3258公尺 中國最西端機場正式通航

海拔高度3258公尺 中國最西端機場正式通航
聖誕前夕法國國鐵罷工 民眾無法團聚 怨聲載道

聖誕前夕法國國鐵罷工 民眾無法團聚 怨聲載道
LAX機場神秘行李區 如電影場景

LAX機場神秘行李區 如電影場景
大仁說財經／聖誕購物 不受罷工影響

大仁說財經／聖誕購物 不受罷工影響

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
義大利72歲的老人卡迪納利(Fabrizio Cardinali)不用電生活50年。(路透)

快看世界／義大利72歲老人 獨居森林自給自足50載

2022-12-22 12:37

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路