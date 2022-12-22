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神學士禁止女性入大學 土耳其、沙國：震驚並譴責

編譯陳曉慈／即時報導
阿富汗神學士政權12月下令無限期禁止女性接受大學教育，土耳其與沙烏地阿拉伯外交部長皆表示強力譴責。（美聯社）
阿富汗神學士政權12月下令無限期禁止女性接受大學教育，土耳其與沙烏地阿拉伯外交部長皆表示強力譴責。（美聯社）

阿富汗神學士政權近日下令無限期禁止女性接受大學教育，土耳其與沙烏地阿拉伯外交部長皆表示強力譴責。

土耳其外交部長卡夫索格魯22日表示，神學士的禁令「既不是伊斯蘭教所教誨，也不人道」，並呼籲神學士盡快取消禁令。沙烏地阿拉伯外交部長在21日晚間一則聲明中表示，這項禁令「震驚了所有伊斯蘭國家」。

神學士政權尚未回應來自各界的譴責。但該國高等教育部發言人哈什米22日在推特上發文表示，當局這周將召開記者會，說明禁令原因。

除了土耳其與沙烏地阿拉伯之外，世界各國的批評聲浪也愈加壯大。聯合國阿富汗問題特派員21日指出，這次禁令進一步侵犯平等受教權，並進一步抹除女性在阿富汗社會的地位。

阿富汗境內也出現抗議聲浪。數名女性22日走上首都喀布爾街頭示威，在一段分享給美聯社的影片中，一名女性表示神學士警備隊以暴力驅趕示威人士，並逮捕了數名女孩。另一場示威發生在位於阿富汗西部城市賈拉拉巴德的楠格哈爾醫學大學（Nangarhar Medical University），據當地媒體報導，數名男學生在考試中途離場，表示除非女性能重返大學校園，否則拒絕應考。

神學士2021年重新掌權後，起初承諾將尊重女性與少數族裔權益，但至今已立定不少嚴厲的宗教法規。阿富汗婦女如今不得接受中等教育、不得從事大多數工作，也被禁止進入公園與健身房。

阿富汗 神學士 教育部

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