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南蘇丹總統典禮上尿失禁 網傳攝影記者遭追捕

編譯陳曉慈／即時報導
南蘇丹總統基爾（右）。（Getty Images）
南蘇丹總統基爾（右）。（Getty Images）

南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）15日出席該國新路啟用典禮，在一段外流影片中，基爾在國歌響起時明顯尿失禁，尿液沿著他的褲管而下。此影片一出立即引發非洲各界譁然，一些人質疑基爾是否仍適任南蘇丹領導人，一些人則譴責不該轉傳影片，嘲諷一位已71歲的老者。

影片中，基爾起初還不知道發生了什麼事。直到他腳邊出現一攤不明液體，他的隨行人員才發現基爾已經尿失禁，現場轉播人員也倉促將鏡頭從典禮上移開。

獨立媒體網站「蘇丹郵報」（Sudans Post）轉述一位不願具名的國家電視台員工，他說警方已開始搜捕錄下該影片的記者，網路上也流傳出席該活動的記者已遭全數逮捕。非政府組織「南蘇丹記者聯盟」（UJOSS）否認這些流言，並在一則聲明中澄清，根據當前資料顯示，沒有任何記者遭逮捕或失蹤。

有傳言表示錄下該片段的記者已畏罪自殺，並附上相關照片，但獨立媒體Mandy News（@MandyNews_）在推特上指出，該照片2020年就已出現在網路上，並非此次相關照片。

基爾執政以來，與反對黨長年紛爭不斷，衝突導致數十萬人死亡，南蘇丹更是長期壟罩在性別暴力、政治迫害與貪腐的陰影之下。

推特

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