南蘇丹總統典禮上尿失禁 網傳攝影記者遭追捕

南蘇丹總統基爾(Salva Kiir)15日出席該國新路啟用典禮,在一段外流影片中,基爾在國歌響起時明顯尿失禁,尿液沿著他的褲管而下。此影片一出立即引發非洲各界譁然,一些人質疑基爾是否仍適任南蘇丹領導人,一些人則譴責不該轉傳影片,嘲諷一位已71歲的老者。

影片中,基爾起初還不知道發生了什麼事。直到他腳邊出現一攤不明液體,他的隨行人員才發現基爾已經尿失禁,現場轉播人員也倉促將鏡頭從典禮上移開。

獨立媒體網站「蘇丹郵報」(Sudans Post)轉述一位不願具名的國家電視台員工,他說警方已開始搜捕錄下該影片的記者,網路上也流傳出席該活動的記者已遭全數逮捕。非政府組織「南蘇丹記者聯盟」(UJOSS)否認這些流言,並在一則聲明中澄清,根據當前資料顯示,沒有任何記者遭逮捕或失蹤。

有傳言表示錄下該片段的記者已畏罪自殺,並附上相關照片,但獨立媒體Mandy News(@MandyNews_)在推特 上指出,該照片2020年就已出現在網路上,並非此次相關照片。

基爾執政以來,與反對黨長年紛爭不斷,衝突導致數十萬人死亡,南蘇丹更是長期壟罩在性別暴力、政治迫害與貪腐的陰影之下。

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm