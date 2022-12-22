俄羅斯爆逃難潮 周邊三國漁翁得利 貨幣表現超強勁

俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭造成人口外流效應，意外讓周邊三國經濟起飛。圖為俄羅斯民眾發起示威抗議遭武裝部隊人員鎮壓。（歐新社）

彭博資訊報導，俄羅斯 總統普亭入侵烏克蘭所引發的人口外流效應，造成前蘇聯加盟共和國之一的亞美尼亞貨幣 德拉姆（AMD）在今年全球排名中名列前茅。

自2月以來，有數萬名俄羅斯公民定居在位在高加索山區的喬治和亞美尼亞，以及中亞的塔吉克，為當地帶來數十億美元的儲蓄，因此兌美元匯率 表現名列前茅。

這些小國之所以有吸引力，是因為不需要旅行簽證，當地也廣泛使用俄語，且將儲蓄轉移到當地銀行沒有任何限制。

彭博彙整的數據顯示，此舉推動亞美尼亞自年初以來兌美元匯率上漲了22%，在全球貨幣中表現亮眼，喬治亞的貨幣拉里和塔吉克的貨幣索莫尼則分別上漲16%和10%以上，遠超過俄羅斯盧布的成績。

投資機構Freedom Holding Corp分析師米爾恰科娃（Natalia Milchakova）表示，「俄羅斯人因為地緣政治問題長期移居這些國家，他們將資金轉為當地貨幣推高匯率。」

根據喬治亞國家銀行數據，今年迄今為止，從俄羅斯匯款至喬治亞的金額成長5倍，相當於總存款的6成，逾17.5億美元；今年前十個月，俄羅斯民眾往亞美尼亞匯款的總額則達到28億美元，是2021年同期的4倍，更是2004年以來最大規模。

國際貨幣基金組織將喬治亞全年經濟成長預期上調至10%，塔吉克今年GDP有望成長7%，比先前預測的4至5%還要高出許多，亞美尼亞央行也將GDP成長預測從4.9%提高至13%。

投資機構BCS Financial Group分析師拉夫羅夫（Natalia Lavrova）則說：「匯款急劇增加帶來如此快速的經濟成長，這些資金可以進行更多投資。」