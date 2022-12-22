香料烤雞咖哩據傳他所創 英主廚辭世享壽77歲

香料烤雞咖哩（chicken tikka masala）被公認為是英國 「國菜」之一，外電指出據稱是這道英國國民美食 發明者的蘇格蘭格拉斯哥主廚阿里已於19日辭世，享壽77歲。

中央社引述法新社報導，姪子阿邁德（Andleeb Ahmed）表示，阿里（Ahmed Aslam Ali）是在19日上午辭世，身後遺有妻子、3個兒子與2個女兒。1970年代他在自家餐廳Shish Mahal從罐裝番茄湯改良的醬汁發想，研發出這道名菜。

阿邁德說：「阿里每天都會在他的餐廳吃午餐，這餐廳是他的命根子，主廚們會幫他做咖哩，但我不確定他是不是常吃香料烤雞咖哩。」

阿邁德表示，叔父是完美主義者，充滿活力，「去年他身體不好，耶誕節我去醫院看他，他低著頭。我待了10分鐘後要離開，他才抬起頭說你該在工作才是」。

阿里2009年接受法新社訪問時表示，會發想出香料烤雞咖哩這道菜，得要從一位客人當初抱怨雞肉太柴說起。

阿里當時說：「香料烤雞咖哩就是在這間餐廳發明的，以前我們常做碳烤雞塊，但有天一位客人說有點乾，幫忙加點醬。」

「我們就想，不如用點醬汁來烹調雞肉，於是我們就用加了優格、奶油和香料的醬料來做。」

香料烤雞咖哩成為英國餐廳最受歡迎的菜餚，雖然確切起源難以證實，但一般認為這是因應西方人口味而改良出的料理。

阿里說，香料烤雞咖哩會依照顧客口味來準備，「通常他們不接受熱咖哩，所以我們用優格和奶油來煮」。

前英國外交大臣庫克 （Robin Cook）曾形容，香料烤雞咖哩是英國文化的重要組成。

庫克2001年在一場關於英國認同的演說說：「香料烤雞咖哩現在是真正的英國國民美食，不僅因為人氣高，也因為它完美詮釋英國對外部影響的接納和適應。」

阿里是巴基斯坦旁遮普（Punjab）省出身，年幼時隨家人移居格拉斯哥，1964年開設Shish Mahal餐廳。他曾說，希望把這道菜獻給格拉斯哥，回饋第二故鄉。

阿里在2009年想讓香料烤雞咖哩能比照香檳、帕瑪火腿（Parma Ham）及希臘菲達乳酪（Greek Feta）般「正名」，盼獲歐盟「原產地名稱保護」（Protected Designation of Origin）認證，可惜最後沒能成功。