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達賴赴印度學校演講 籲珍惜民主

編譯中心／綜合21日電
藏人精神領袖達賴喇嘛21日到德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）的一所公立學校演講，向現場5000名學生及家長揮手致意。（中央社）
藏人精神領袖達賴喇嘛21日到德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）的一所公立學校演講，向現場5000名學生及家長揮手致意。（中央社）

藏人精神領袖達賴喇嘛21日到印度德里衛星城市古爾岡的薩爾萬公立學校（Salwan Public School）學校演講，用淺顯易懂的語言教導學生應心存善念、慈悲行事，並且珍惜印度尊重宗教與傳統的民主制度。現場安全人員牽嗅彈犬及持金屬探測器，查看有無可疑危險物品。

現年87歲的達賴喇嘛雖然需人攙扶，但氣色佳。他有感於世道充斥暴行與戰爭，向學生表示，野獸生有尖牙利爪、相互吃食，但人類構造並非如此，本應是和平的生物，無奈許多人利欲薰心，從而產生侵略、暴行與戰爭等行為，甚至還熱衷於發展毀滅性核子武器。

達賴喇嘛說，暴力已是「過時」的想法，「現在是時候了，我們應嘗試打造一個充滿歡樂的和平世界。世上每一個人都是一樣的，所以我們都是兄弟姐妹，沒有道理互相殘殺」。

在接受學生提問時，達賴喇嘛表示，想達到心靜的境界，就必須知道干擾心境的因素；他也透露自己最敬重的佛學家是龍樹（Nagarjuna）和月稱（Chandrakirti）。

臨行前，達賴喇嘛告訴學生，印度與中國都是人口眾多的國家，中國近幾十年來有「太多起伏」，而印度則奉行民主制度、尊重宗教，因此大家應該珍惜。

達賴喇嘛幼年時因中國人民解放軍進入西藏而流亡至印度，媒體報導，中國政府長年在西藏實施漢化政策，達賴喇嘛顯然是因憂心藏族宗教、文化和語言傳統逐漸失傳，有感而發。

達賴喇嘛 印度 解放軍

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