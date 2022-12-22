英救護荒 93歲婦苦等25小時 有人自駕衝急診

英國護理師5天內2度罷工 救護車人員響應加入，導致救急救難服務受到嚴重影響，政府拒絕屈服加薪要求，與勞工紛爭持續擴大。（歐新社）

間隔歷史上首次罷工 僅5天，英國 護理師20日發動第2次罷工之後，救護車工作人員21日加入行列，導致大量救護車停擺，其實在罷工之前，英國的急救服務已經不堪重負，日前威爾斯一名93歲老婦在院舍跌倒，足足等了25小時才有救護車到來，遭到家屬狠批。對此英國政府拒絕屈服高於通膨水準的薪資要求，與勞工紛爭持續擴大。

中央社引述法新社報導，一系列罷工在聖誕節 前夕愈演愈烈，鐵路員工和護照管制人員的罷工行動，恐讓節日假期大受影響。倫敦最大醫院集團表示：「臨盆者得計畫要怎麼進入醫院。」

代表英格蘭和威爾斯救護車等服務的國家醫療保健服務聯盟（NHS Confederation）執行長泰勒（Matthew Taylor）說：「我們從不想驚動人們，但我們已經到了我們領導人認為有必要說無法保證病患安全的階段。」

至少有3個救護車服務因「前所未有」的壓力宣布事態嚴重。他們說，將優先治療最需要幫助的人，例如危及生命的病例。

據悉，一名93歲老婦在入住的威爾斯一間護老院內被發現跌倒，等了25小時才有救護車到來，即使送醫後仍在急症室等候長達12小時後，才被診斷出髖部骨折，並獲安排上病房。此外，也有部分民眾「自救」，自行駕車接載患病親人到醫院急症室。

對此，英國衞生部官員坎斯提醒，在救護車人員罷工期間應注意個人安全，盡量避免高危活動，憂慮一旦受傷，可能沒有救護車載往醫院。有國會議員批評坎斯的言論「等同承認政府失敗」。

工會揚言，如果政府仍拒絕討論薪酬問題，新一年將更進一步罷工。

另據《每日郵報》報導，多名患者分別乘坐私家車，前往位於布列頓的薩塞克斯郡皇家醫院。患者到達醫院後，再由院內護士及提供支援的軍人送到急症室接受治療。此外，也有病人選擇乘搭的士到醫院求診。