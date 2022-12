時隔13年的阿凡達系列電影續作「阿凡達:水之道」近期在全球上映。(取材自IMDb)

影迷敲碗多年,「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)終於在全球上映,在多地都奪得票房冠軍。然而,印度 一間電影院 卻傳出意外,一名男子在觀影過程中疑似因太過興奮,導致心臟病 發作,緊急送醫後仍不幸身亡。

根據「India Today」、「The Independent」報導,事件發生在印度安得拉邦的一間電影院,中年男子斯里努(Lakshmireddy Srinu)與弟弟一同至影廳內觀賞「阿凡達2」。不料,觀影過程卻傳出意外,斯里努疑似因情緒太過激動,突然心臟病發作倒臥在影廳內,緊急送醫治療後仍宣告不治。

當地的醫院院長桑傑夫(Sanjeev Gera)表示,確診過新冠肺炎的人,其血管恐持續發炎,就本次的案例來看,若民眾血壓升高,心臟的動脈可能因此破裂,進而使心臟驟停。另一位醫生普拉迪普(Pradeep Kumar D.)指出,這類的死亡案例很可能發生在人們情緒激動時,但與「阿凡達2」電影本身無關。