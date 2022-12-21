哈利梅根推新紀錄片 紐西蘭總理直到預告上線才知道自己參加了

英國哈利王子與妻子梅根日前宣布他們跟Netflix製作了新一部名為《Live to Lead》的紀錄片，19日上線的首隻預告可見到紐西蘭總理阿爾登身影，但阿爾登為該紀錄片錄製訪談時，其實不知道自己會參與兩人的最新作品。資料照片。（路透 / PA Images）

英國哈利 王子與妻子梅根 繼《哈利王子與梅根》後，日前緊接著宣布他們跟Netflix製作了新紀錄片《Live to Lead》，19日上線的首隻預告可見到紐西蘭總理阿爾登身影。但紐澳媒體報導，阿爾登為該紀錄片錄製訪談時，其實不知道自己會參與哈利與梅根的最新作品。

澳洲 衛報21日報導，阿爾登在《Live to Lead》首部預告佔了顯著位置，但考慮到哈利與梅根日前提出的部分爆炸性說法，阿爾登參與該計畫的新聞就在紐國引起了興趣。紐西蘭先驅報還聲稱，此事幾乎引發了一場輕微的憲政危機，因為阿爾登身為現任總理，似乎在「叛逆」王子對抗其父、英王兼紐國國家元首查理三世上選了邊。

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不過，阿爾登在記者會被問到此事時表示，她並未就該計畫跟哈利與梅根接觸過，預告片內的影像則是來自她在2019年11月接受曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）的訪問，「他們正為了未來領袖製作資源，重點放在年輕領袖」，並指她沒有參與圍繞著下一步怎麼進行的決策，也「沒有跟薩塞克斯公爵夫婦有過直接聯繫」。

阿爾登說，她「信守」該訪談與曼德拉基金會有權以他們認為合適的方式使用影像，並指辦公室接獲告知，該紀錄片將於5月上架，但她並未「密切關注」這些溝通，「所以我昨天才知道發生了什麼事」。