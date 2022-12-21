北韓少年團大會時隔5年平壤登場 金正恩是否出席受關注

北韓領導人金正恩2017年6月出席朝鮮少年團第八次大會，並與少年代表合影留念。（韓聯社資料照片 ）

北韓 少年團大會時隔五年在平壤 舉行，北韓國務委員會委員長金正恩 是否出席並發表講話備受關注。

據朝中社報導稱，參加少年團第九次大會的全國各地團員於20日抵達平壤。黨中央委員會部長李斗星和青年同盟中央委員會幹部前一日迎接團員們的到來，平壤勝利街、大學街等地的居民夾道歡迎。

據悉，第九次大會原定於6月上旬舉行，可能受疫情防控影響推遲至今。考慮到北韓高度警惕年輕一代思想鬆懈的情況，預計將藉此次大會鞏固內部團結、敦促青少年積極維護體制穩定。報導指出，本次大會將推動少年團發展成為名副其實的少年革命家、少年愛國者的革命組織。

另一方面，金正恩是否出席少年團大會並發表講話也備受關注。金正恩曾出席2013年和2017年少年團第七次和第八次大會。金正恩在第八次大會上發表講話時指出，少年團員要成為憎恨帝國主義和階級敵人的少年愛國者，提高革命警覺性，做好跟敵人勇敢戰鬥的心理准備。

北韓少年團成立於1946年6月6日，7至13周歲兒童可加入。據朝鮮中央廣播電台今年6月報導，今年新入團的人數為23.8萬餘人。