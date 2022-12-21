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北韓挑釁 美軍F-22隔4年再投入韓美軍演

編譯中心／綜合20日電
美軍時隔4年出動F-22匿蹤戰機參與韓美軍演，南韓媒體分析，這次軍演可能是為了向北韓發出強烈警告；圖為F-22同型機。（取材自美國國防部網頁defense.gov）
美軍時隔4年出動F-22匿蹤戰機參與韓美軍演，南韓媒體分析，這次軍演可能是為了向北韓發出強烈警告；圖為F-22同型機。（取材自美國國防部網頁defense.gov）

美軍時隔4年出動F-22匿蹤戰機參與韓美軍演，南韓媒體分析，北韓近期射彈提高挑釁強度，軍演可能是為了向北韓發出強烈警告。此外，北韓官媒形容2022年是北韓向各國展示威嚴和絕對力量的勝利之年，金與正也暗示將以正常角度發射洲際導彈。

綜合媒體報導，南韓國防部20日表示，美國空軍這次派出部署於日本沖繩縣嘉手納基地的F-22來韓，與美軍B-52H轟炸機參與在濟州島西南方南韓防空識別區（KADIZ）一帶進行的韓美聯合空軍訓練。南韓軍方則派出F-35A及F-15K等戰鬥機。

美軍B-52H轟炸機在軍演後已返航，F-22本週則將續留南韓，與南韓空軍進行訓練，主要強化因應北韓核武及飛彈威脅。南南韓防部指出，這次演習有助韓美雙方熟悉最新型戰鬥機的隱蔽程序，提高雙邊戰略資產的應用與聯合作戰能力。

報導將F-22稱為「最強」戰機，美軍曾在2018年5月派出8架F-22參與韓美聯合軍演，這次則是時隔4年來韓。韓媒分析，這次軍演可能是為回應北韓近期愈見升溫的挑釁行動。

南韓軍方日前捕捉到北韓發射兩枚中程彈道飛彈，研判可能是搭載固態燃料引擎的新型飛彈，北韓官媒聲稱是為研發偵查衛星發射載體。北韓領導人金正恩胞妹金與正發表談話，批評南韓意圖推動制裁破壞北韓武器發展，稱再多制裁都阻擋不了北韓的飛彈計畫，並暗示可能以正常角度發射洲際彈道飛彈（ICBM）。

金與正還爆粗口回應韓專家提出的「遠程導彈與運載火箭本質上相同」說法，稱這簡直荒誕無稽，並反問世上難道還有用氣球將衛星發射升空的技術？她警告韓方最好謹言自重，少胡說八道。

對此，南韓統一部官員表示，「北韓對我方使用核武的可能性越來越明顯」，提到北韓持續開發核武、近期向北方界線（NLL）以南發射飛彈、試射洲際彈道飛彈，還公開透過官媒表示可能採取先發制人核武攻擊，「不僅是韓美日，周邊國家及國際社會團結一致，以不可動搖的態度因應北韓挑釁威脅相當重要」。

官員也說，將透過穩固的韓美同盟與韓美日安保合作因應北韓威脅，維持呼籲北韓放棄開發核武與挑釁行動，回應南韓在經濟民生等多面向協助方案的立場。

北韓官媒勞動新聞20日盤點今年取得的軍事成果，形容2022年是北韓作為世界軍事強國、向各國展示威嚴和絕對力量的勝利之年。文章指，火星17型洲際彈道導彈上月18日試射成功，是歷史性突破。文章還提及超高音速導彈、遠程戰略巡航導彈試射，及12月15日進行的高功率固體燃料火箭發動機地面噴射試驗。

此外，北韓外務省20日譴責日本政府將「擁有反擊能力」納入國家安全保障戰略是「公然的侵略路線」，並表示北韓將以實際行動予以應對。

北韓 南韓 金與正

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