荷蘭為250年奴隸制歷史道歉 總理：違反人道罪

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。（路透）

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）20日正式為其過去250年的奴隸制歷史中扮演的角色道歉，並稱這是一種「違反人道罪」。

荷蘭在大航海時代曾占領大量殖民地，包括蘇利南、加勒比海小島古拉索（Curacao）和阿魯巴（Aruba）以及印尼 等，而荷蘭海外殖民地奴隸制已結束近150年。

中央社引述法新社報導，荷屬阿魯巴率先做出回應，總理威弗-克羅斯（Evelyn Wever-Croes）接受呂特道歉，但荷屬聖馬丁（Sint Maarten）等其他前殖民地不願接受。

呂特說：「20日我代表荷蘭政府，為荷蘭過去的行為道歉。」他在演說中用英語、帕皮阿門托語和蘇利南語重複道歉。

呂特在海牙國家檔案局（National Archives）表示：「荷蘭對奴隸和其後代子孫所遭受的巨大苦難負有責任。」

他還說：「活在此時此地的我們，只能以最明確的方式承認並譴責奴隸制是一種違反人道罪。」

荷蘭部會首長已前往南美洲和加勒比地區的7個前殖民地參與此次活動。

荷蘭副總理卡格（Sigrid Kaag）上週在蘇利南進行正式訪問時表示，一個「進程」即將開始，且將促成「明年7月1日另一個非常重要的時刻」。

荷蘭奴隸後代將在蘇利南舉行的廢除奴隸紀念日Keti Koti（斷開鎖鏈之意）年度活動中，紀念奴隸制廢除150週年。

但這項計畫也引發爭議，部分團體和受影響國家批評此舉倉促，並表示荷蘭缺乏協商，帶有殖民態度的味道。

呂特在20日的談話中表示，挑選合適時機是件「複雜的事情」，沒辦法讓每個人都滿意。