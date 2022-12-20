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秘魯探員扮耶誕老人敲門 破獲販毒集團查扣毒品

編譯中心／綜合19日電

秘魯一群毒販日前收到令他們措手不及的驚喜。耶誕老公公與他的助手小精靈們在毒販屋前停了下來之後，拿出斧頭劈開大門、把他們上銬，再查扣他們即將交易的毒品。

法媒引述秘魯電視台（Peruvian TV）的報導說，警官維拉紐瓦（David Villanueva）表示，探員們17日佯裝成雙頰紅潤且有白鬍子的耶誕老公公與他的助手小精靈，進入利馬治安不佳的蘇爾基約區（Surquillo）。

維拉紐瓦說：「現在是耶誕期間，在路上裝扮成耶誕老人不會太引人注意，因此我們趁機採取行動。」

這群變裝探員若無其事地在街上緩慢遊走，走到一棟民宅前突然停下腳步。

這時，耶誕老人其中一名助手拿出一把巨大的斧頭，劈開民宅前門，讓這群人得以進入屋內。

他們進屋後未歡樂地祝屋內的人耶誕快樂，而是大喊不要動、趴下。維拉紐瓦說，屋內包括3男1女的犯嫌起初以為這是在開玩笑。

這起突擊行動取名「芝加哥鬼精靈的殞落」（The fall of the Chicago Grinch），其中鬼精靈指的是童書中想盡各種辦法破壞耶誕節的綠毛怪物，芝加哥則是指有「小芝加哥」之稱的蘇爾基約區。1920年代，美國中西部城市芝加哥黑幫猖獗。

警方表示，這群探員查獲了6000個小包的古柯糊（cocaine paste）、104包古柯鹼粉末與279包大麻

1公斤的古柯糊在秘魯能賣到380美元，最純的古柯鹼粉末每公斤要價約1000美元。秘魯與哥倫比亞和玻利維亞都是全球主要的古柯鹼製造國。

芝加哥 耶誕節 大麻

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