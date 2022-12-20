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梅西黑袍加身 西方批卡達「洗白」 中東讚「榮譽」

編譯中心／綜合19日電
梅西（右）領獎時，被披上阿拉伯傳統服飾bisht，但西方輿論則大多質疑卡達再次藉「體育洗白」。（美聯社）
梅西（右）領獎時，被披上阿拉伯傳統服飾bisht，但西方輿論則大多質疑卡達再次藉「體育洗白」。（美聯社）

阿根廷登頂世界盃足球賽冠軍，梅西（Lionel Messi）領獎時，被披上阿拉伯傳統服飾bisht，榮耀的阿根廷10號球衣掩蓋在這件黑色薄紗之下，掀起媒體論戰，質疑此舉侮辱性極強。

阿根廷成為今年世界盃的最大贏家，團隊勝利、個人獎項收穫滿滿，引起極大討論的一幕出現在梅西領取冠軍獎牌時，卡達國王為他披上一件黑色的透視薄紗，其包括隊徽在內的大部分球衣都被黑袍搶去風頭。

這是名為「bisht」的阿拉伯傳統男性服飾，英國轉播BBC在播報時，頻頻發問「為什麼？沒有理由啊！」「可恥的是他們蓋住梅西的球衣」。來自英國的體育記者邁爾斯（Oliver Young-Myles）在推特上寫道：「梅西等了一輩子，想穿著阿根廷藍白條紋球衣舉起大力神盃，當這一刻到來時，他被要求披上黑色、金色相間的斗篷。」

不過，中東國家民眾普遍讚揚這是尊重之舉，有學者也指出，「黑袍加身」是一種榮譽，是對這位球王成就的肯定。土耳其學者馬魯夫（Abdallah Marouf）說：「從文化上看，給人穿上bisht在卡達代表禮貌和高度讚賞之情，因此這顯示梅西深受卡達君主的尊重。無知的西方傳媒應了解不同文化，而非如往常般抱怨。」。

雖然梅西沒有抗拒，但西方輿論則大多質疑卡達再次藉著「體育洗白」，部分媒體以「挾持」、「綁架」字眼，描述梅西穿上這件黑色薄紗的過程，稱目的是要全球記住卡達成功舉辦這項盛事，「這看來很奇怪且沒必要，這應是屬於球員的時刻，而非東道主」。

梅西 世界盃 英國

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