世足封王 阿根廷狂喜忘通膨 法國吞敗多城騷亂

阿根廷民眾18日在首都布宜諾斯艾利斯街頭歡慶祖國三度在世足封王。（美聯社）

阿根廷時隔36年，在卡達世足賽擊敗法國捧回世足金盃，三度封王的狂喜，讓這個通膨年增近百分之百的國家暫時忘卻經濟危機，也暫時放下因副總統遭判刑而加深的社會分裂。但至年底的通膨率會接近100%，經濟學家預期，到明年底恐怕難減緩。

綜合媒體報導，由於法國衛冕失敗，巴黎等多個法國城市賽後發生騷亂，當局需出動1.4萬名警察 維持秩序，巴黎警察一度出動催淚彈；里昂有身披旗幟的球迷向警察投擲煙花及石塊，警方出動水炮車及催淚彈應對，數十人被捕。

阿根廷男子費倫茲與兒子一起在酒吧前見證祖國世足封王。他說：「這太難以置信了，我完全說不出話。這讓我想起很多1986年的事。當時是在傳奇球星馬拉度納的帶領下在世足奪冠，此後36年再無封王。有鑑於我們所處的經濟環境，梅西 率隊封王也是一大安慰。」

阿根廷4500萬人口中，約有40%生活貧困，經濟動盪、貨幣狂貶、通膨嚴重、民生艱困。通膨在今年初已高達50%，預計年底將接近100%，明年阿根廷總統大選將帶來更多不確定性，它的經濟已備受折磨，因為乾旱損害作物收成、預計衝擊重要大宗商品出口。阿國央行訪調的經濟學家預期，到明年底，通膨仍將保持在接近100%。

雖然就業回升、失業率下降，但薪資增長低於通膨，意味勞工失去購買力。赤貧正在增加。近年來，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯等地街頭，遊民和翻找垃圾桶維生的人數急劇增加。

左派總統費南德茲政府一直試圖透過限制大豆、肉類和該國主要產品出口，及對這些產品加徵出口稅以穩定匯率 和經濟。但批評者稱，這些貿易保護措施只會加重阿根廷經濟悲劇。

世足封王似乎至少暫時消除長期籠罩阿根廷的失落和挫敗感，儘管這不太可能對該國經濟產生實質影響，但民眾在阿根廷可能有新前景時，重拾希望和自豪感。