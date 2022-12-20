我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

世足封王 阿根廷狂喜忘通膨 法國吞敗多城騷亂

編譯中心／綜合19日電
阿根廷民眾18日在首都布宜諾斯艾利斯街頭歡慶祖國三度在世足封王。（美聯社）
阿根廷民眾18日在首都布宜諾斯艾利斯街頭歡慶祖國三度在世足封王。（美聯社）

阿根廷時隔36年，在卡達世足賽擊敗法國捧回世足金盃，三度封王的狂喜，讓這個通膨年增近百分之百的國家暫時忘卻經濟危機，也暫時放下因副總統遭判刑而加深的社會分裂。但至年底的通膨率會接近100%，經濟學家預期，到明年底恐怕難減緩。

綜合媒體報導，由於法國衛冕失敗，巴黎等多個法國城市賽後發生騷亂，當局需出動1.4萬名警察維持秩序，巴黎警察一度出動催淚彈；里昂有身披旗幟的球迷向警察投擲煙花及石塊，警方出動水炮車及催淚彈應對，數十人被捕。

阿根廷男子費倫茲與兒子一起在酒吧前見證祖國世足封王。他說：「這太難以置信了，我完全說不出話。這讓我想起很多1986年的事。當時是在傳奇球星馬拉度納的帶領下在世足奪冠，此後36年再無封王。有鑑於我們所處的經濟環境，梅西率隊封王也是一大安慰。」

阿根廷4500萬人口中，約有40%生活貧困，經濟動盪、貨幣狂貶、通膨嚴重、民生艱困。通膨在今年初已高達50%，預計年底將接近100%，明年阿根廷總統大選將帶來更多不確定性，它的經濟已備受折磨，因為乾旱損害作物收成、預計衝擊重要大宗商品出口。阿國央行訪調的經濟學家預期，到明年底，通膨仍將保持在接近100%。

雖然就業回升、失業率下降，但薪資增長低於通膨，意味勞工失去購買力。赤貧正在增加。近年來，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯等地街頭，遊民和翻找垃圾桶維生的人數急劇增加。

左派總統費南德茲政府一直試圖透過限制大豆、肉類和該國主要產品出口，及對這些產品加徵出口稅以穩定匯率和經濟。但批評者稱，這些貿易保護措施只會加重阿根廷經濟悲劇。

世足封王似乎至少暫時消除長期籠罩阿根廷的失落和挫敗感，儘管這不太可能對該國經濟產生實質影響，但民眾在阿根廷可能有新前景時，重拾希望和自豪感。

阿根廷力克法國，榮登卡達世足賽王座。阿國首都布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑18日擠...
阿根廷力克法國，榮登卡達世足賽王座。阿國首都布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑18日擠滿慶祝奪冠的球迷。（Getty Images）

警察 匯率 梅西

上一則

梅西黑袍加身 西方批卡達「洗白」 中東讚「榮譽」

下一則

查理國王肖像英鎊鈔票亮相 預計2024年中流通

延伸閱讀

世足賽／迎接梅西回家 阿根廷放假一天舉國歡慶

世足賽／迎接梅西回家 阿根廷放假一天舉國歡慶
梅西奪冠 阿根廷電器商兌現「電視免費」承諾：最爽的賠錢

梅西奪冠 阿根廷電器商兌現「電視免費」承諾：最爽的賠錢
世足賽／梅西vs.馬拉度納 誰是阿根廷最偉大10號

世足賽／梅西vs.馬拉度納 誰是阿根廷最偉大10號
阿根廷球迷如洗三溫暖 延長賽有人過度呼吸、腹痛

阿根廷球迷如洗三溫暖 延長賽有人過度呼吸、腹痛

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅