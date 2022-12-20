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北韓今年射彈費 全民46天伙食金

編譯中心／綜合19日電
北韓領導人金正恩（中）日前帶著女兒金朱愛（左六）與試射火星-17型洲際飛彈有功的人員合影，連日高居Google搜尋前幾名。（美聯社）
北韓領導人金正恩（中）日前帶著女兒金朱愛（左六）與試射火星-17型洲際飛彈有功的人員合影，連日高居Google搜尋前幾名。（美聯社）

韓聯社19日報導，北韓慢性糧荒導致咸鏡道地區出現餓死人員，南韓政府就此指出，北韓今年用於發射導彈的軍費，足以買到全民飽餐46天的大米。

南韓官員19日表示，北韓去年遭遇金正恩執政以來最嚴重的糧荒，今年雖努力增產，卻因氣候惡化、肥料不足，而未能扭轉減產勢頭，全年收穫糧食451萬噸，比去年還少了18萬噸。有鑑於此，即便明年引進的糧食能達到往年平均水平，也會出現80萬多噸的缺口，糧食困境難有改觀。

據該官員透露，北韓東北部的鹹鏡道有許多人餓死。官方強制徵購大米造成農場社員「顆粒無存」，群眾與徵糧官之間矛盾尖銳。該官員表示，連北韓中層幹部也抱怨「比苦行軍時期更苦」，愈來愈多的供糧機關及企業負責人也擔心職位不保。

儘管糧食形勢空前嚴峻，北韓今年仍然勒緊腰帶窮兵黷武，發射多達71枚導彈。即使考慮到北韓軍火生產成本與西方相比較為低廉，但今年僅發射導彈所揮霍的軍費就達到2億美元。其中發射8枚洲際導彈燒錢1.1億美元，發射43枚短程彈道導彈耗資3900萬美元。據政府估測，如果今年發射導彈的耗費用來購買大米，可購50噸供北韓2600多萬總人口吃上46天，可以填補明年80萬噸糧食缺口的六成。

不過，民不聊生之際，北韓重啟對俄貿易進口的第一批貨物卻不是生活必需品，而是供金氏一家和高幹享樂的數十匹名貴的奧爾洛夫馬。

此外，北韓高級幹部17日前往錦繡山太陽宮進行參拜，紀念已故前國防委員長金正日去世11周年。但國務委員會委員長金正恩和勞動黨中央委副部長金與正前往參拜的消息未見諸報端，兩人可能缺席該紀念活動，引發關注。

金正恩在其父祭日當天未參拜太陽宮，實屬罕見。金正恩此前每年前往錦繡山太陽宮參拜紀念其父去世。

專家猜測，金正恩15日在平安北道鐵山郡東倉裡觀摩固體燃料火箭發動機地面試驗後，可能在三池淵市等地停留，斟酌新年施政計畫。

北韓 金正恩 南韓

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