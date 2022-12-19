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洗白？卡達秘書長允賠償建場館喪命移工

編譯中心／綜合18日電
世界盃決賽賽前，卡塔爾君主塔米姆（右）在看台上揮手。（新華社）
世界盃決賽賽前，卡塔爾君主塔米姆（右）在看台上揮手。（新華社）

卡達世足賽秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）17日呼應政府官員此前說法，誓言賠償因建造世足賽體育場館不幸喪生的移工。卡達此前拒絕承認建造世足賽場館期間有任何工人死於非命。

塔瓦迪在接受天空新聞採訪時說，雖然這次比賽是「阿拉伯世界的慶祝活動」，但死亡事件讓卡達看到急需的勞動改革。他還說：「我們有個勞工支持和保險基金，將調查跟不幸死亡有關的任何事情。」

卡達世界盃圓滿落幕。這屆世界盃從申辦、籌備到舉行的過程中飽受各種爭議，西方輿論尤其質疑卡達利用舉辦體育盛事粉飾國家形象，掩蓋人權問題，形同「體育洗白」（sportswashing）。

然而，這些爭議聲音無礙卡達推動「世盃外交」，趁機接待各國領袖促進關係，及發揮調解者的地緣政治角色。此外，兼具非洲和阿拉伯國家身分的摩洛哥創造歷史打入四強，令內訌頻仍的阿拉伯世界罕見大團結，更成為卡達的意外之喜。

對卡達來說，主辦世界盃本來就有地緣政治的動機。美國喬治城大學卡達外交學院教授卡姆拉瓦（Mehran Kamrava）曾指出，卡達因缺乏「軟實力」和「硬實力」，故主動嘗試糅合政治外交、市場學和油氣財富，建構「含蓄實力」（subtle power），確保在地區以至全球地緣政治占一重要席位，足球便是其一關鍵項目。

塔瓦迪誓言賠償因為建設世界杯足球賽場館喪生的人。美聯社
塔瓦迪誓言賠償因為建設世界杯足球賽場館喪生的人。美聯社

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