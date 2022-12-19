北韓又射彈了 今年39試射連發65枚飛彈創新高

南韓首爾民眾十八日觀看電視新聞報導北韓發射飛彈。（路透）

南韓 合同參謀本部（合參）表示，北韓 在當地時間18日上午11時13分至中午12時5分，先後從平安北道鐵山郡東倉里發射兩枚中程彈道飛彈，飛行約500公里後墜入日本 海，最高飛行高度550公里。南韓專家和媒體研判，北韓這次試射的飛彈可能採用較先進的固體燃料，射程涵蓋日本。

根據合參資料數據，截至18日，北韓今年已試射彈道飛彈36次、巡弋飛彈3次，共計39次，至少共65枚創年度新高。

近2月北韓射彈表。資料來源：韓聯社

韓聯社報導，由於北韓15日才在東倉里基地聲稱成功試驗使用固體燃料的火箭引擎，這次又在同一地點試射，試射的飛彈可能改採固體燃料。

北韓領導人金正恩15日親自督導軍方成功測試一具高推力固體燃料發動機，據稱能夠使飛彈的機動性更高、更快完成發射準備。

美聯社引述隸屬南韓國防部的國防大學前教授權榮秀（音譯）報導，平壤18日很可能試射其北極星2型飛彈，射程約1200至2000公里，若以正常彈道飛射，可涵蓋包括駐日美軍設施在內的日本境內重要軍事設施。

北韓今年射彈次數最多的月份，依序是11月的10次，以及1月和10月的7次。自南韓總統尹錫悅5月10日就任以來，北韓已射彈26次。

美國國務院、日本外務省及南韓外交部負責北韓事務的代表，18日隨即同聲譴責北韓射彈行徑，批評此舉升高朝鮮半島和區域緊張。

另北韓官媒朝中社報導，北韓18日為發展偵察衛星進行「重要」和「最後階段」的測試，預料明年4月完成準備工作。

這次測試在西北部的西海衛星發射場進行，以高仰角發射載具至500公里高空，載具裝載了一部用於20m分辨率測試的全彩色相機、兩部D光學頻譜相機、錄影傳輸器、控制設備和電池等。

北韓國家航天局表示，測試的目的是審視國家的衛星影像、數據傳輸和地面控制系統的能力，結果獲得了重要數據，是邁向成功發射間諜衛星的重要一步。

此外，英國首相蘇納克19日將出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的第3次「遠征軍聯合部隊」峰會，並宣布明年將依據一份價值2億5000萬英鎊（約3億450萬美元）的合約，對烏克蘭連續不斷供應砲彈。