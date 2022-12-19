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逾6成日本人反對防衛增稅 岸田訪美將談大增飛彈預算

編譯陳曉慈／綜合18日電
六成四日本民眾反對加稅因應軍費支出，首相岸田文雄內閣支持率維持在上任以來最低的三成三。圖為2021年岸田文雄上任時視察日本自衛隊。(美聯社資料照片)
六成四日本民眾反對加稅因應軍費支出，首相岸田文雄內閣支持率維持在上任以來最低的三成三。圖為2021年岸田文雄上任時視察日本自衛隊。(美聯社資料照片)

日本岸田政府近日公布該國自二戰以來金額最高防衛預算，日本共同社18日最新民調顯示，六成四日本民眾反對加稅因應軍費支出，首相岸田文雄內閣支持率維持在上任以來最低的三成三。日媒報導，岸田最快將於明年1月訪美，與美國總統拜登討論日本最新國防計畫，其中包含大規模增加飛彈預算。

岸田政府16日公布最新防衛預算，自2023年度起的5年間將編列約43兆日圓（約台幣9兆8億元），包含基礎建設等國防能力的補強預算在內，2027年度國防經費將達國內生產毛額的2%。以最新數據來看，岸田政府的5年稅收計畫將讓日本軍事預算躍升為世界第3，僅次於美國與中國大陸。

在共同社民調中，岸田政府5年間的防衛預算案遭五成三受訪者反對，僅3成9受訪者支持。六成四受訪者反對因防衛增稅，八成七受訪者認為岸田對增稅的理由解釋不足。

在日本新版「國家安全保障戰略」等安保3文件中，內容明載日本將擁有「反擊能力」，支持與反對此政策的民眾約各占5成。

民調指出，岸田內閣的支持率與上個月持平，維持在3成3左右，仍是岸田去年10月上任以來最低支持率。

另外，日本經濟新聞報導，岸田和拜登明年會談重點將放在日本新版安保3文件，其中明載日本從2026年度起將陸續部署長程飛彈，是二次大戰後日本安全保障政策的大轉變。

日本 預算 民調

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