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澳前副總理訪太平洋島國 喝杯飲料吐到變成「鬥雞眼」

編譯中心／綜合18日電
澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克出訪島國期間喝了當地傳統飲料，結果身體不適當眾嘔吐。（7news截圖）
澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克出訪島國期間喝了當地傳統飲料，結果身體不適當眾嘔吐。（7news截圖）

澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克（Michael McCormack）日前與澳外交部長黃英賢等人，訪問太平洋島國並簽署一項對抗中國的安全協議時，在當地喝了一種傳統飲料，結果當場嘔吐，變成了「鬥雞眼」，緊急送往醫院昏睡了14小時才甦醒。

英國衛報與澳洲媒體報導，澳洲外交部長黃英賢12日率領兩黨代表團，前往瓦努阿圖（萬那杜）、密克羅尼西亞聯邦和帕勞（帛琉）這3個太平洋島國訪問，澳前副總理麥科馬克是其中一員。

澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克出訪島國期間喝了當地傳統飲料，結果身體不適。（7ne...
澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克出訪島國期間喝了當地傳統飲料，結果身體不適。（7news截圖）

代表團14日抵達密克羅尼西亞聯邦，正式招待儀式在波納佩島舉行。期間，有人向麥科馬克提供了一種名為「sakau」的密聯邦卡瓦酒（kava）作為儀式飲料。

在南太平洋的一些地區，卡瓦酒儀式是一種高規格禮節，人們通常會一口氣喝完一碗。麥科馬克為了表示對當地傳統的尊重，一口氣喝了一整碗sakau。

麥科馬克說，「我試圖表現出尊重。他們在我們面前製作了它，從那些巨大的樹根中榨汁。它有一種辛辣味，我在喝了它的10到15分鐘內感覺還不錯。之後就感到了不適，我看著黃英賢，說我不舒服。我鬥雞眼了。然後有人給了我一個桶……」。

澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克出訪島國期間喝了當地傳統飲料，結果身體不適送醫。（7...
澳洲前副總理邁克爾．麥科馬克出訪島國期間喝了當地傳統飲料，結果身體不適送醫。（7news截圖）

之後，麥科馬克被攙扶著送上了一輛車，被緊急送往附近的一家醫院進行觀察和檢查。

據報導，麥科馬克在醫院接受了脫水治療，出院後住進了澳洲大使官邸。「我睡了14個小時。我想我從十幾歲起就沒睡過這麼長的覺了」，麥科馬克說。

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