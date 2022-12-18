秘魯示威趨緩 4500名受困馬丘比丘的遊客搭機逃離

秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，全國14日進入緊急狀態30天，圖為16日滯留在馬丘比丘附近的奇爾卡（Chilca）旅客步行移動。（路透）

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）上周遭國會彈劾 後被捕，其支持者連日發起暴動示威，已知20人在衝突中喪生，2名部會首長辭職。而火車和航空交通的中斷曾導致數千名海外旅客受困當地知名景點「馬丘比丘」，因示威活動趨緩，受困遊客連忙搭上飛機逃離暴亂，與此同時，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）再次拒絕下台。

中央社法新社報導，因政治動盪這星期大半時間滯留秘魯後，大約4500名遊客趕往庫斯科（Cusco）的國際機場 搭機，其中許多是歐洲人和北美人。

旅遊和商務部長挨爾格羅（Luis Fernando Helguero）告訴「安第那通訊社」（Andina）說：「最遲到周日（18日），所有滯留的遊客都會離開。」

CNN報導，馬丘比丘鎮長巴卡（Darwin Baca）表示，目前約有數千名來自世界各地的旅客被困在古城馬丘比丘，滯留旅客包括祕魯、南美洲、美國和歐洲人，並稱已請求政府協助，希望派出直升機疏散旅客。

秘魯暴動持續延燒，火車和航空交通的中斷也導致約300名海外旅客受困當地知名景點「馬丘比丘」，面臨糧食缺乏、慢性藥物快用完的危機。法新社

美國國務院 已向在秘魯旅行的公民發出警示，將其列為第三級「應重新考慮前往」的目的地。

此外，陷入困境的祕魯新任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）表示，面對前任元首遭罷黜引發的暴力示威，她不會辭職，她也呼籲國會提前舉行選舉，以平息動亂。

中央社引述法新社報導，博魯阿爾特說，「我的辭職能解決什麼？我們將堅定地留在這裡，直到國會決定提前舉行選舉。」

眾議院議長威廉斯（Jose Williams）16日指出，國會可能在即將到來的會期重新審議投票結果。

自前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會而於12月7日遭到彈劾與逮捕以來，目前至少已有18人遇難，其中還包括未成年人。