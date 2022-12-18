秘魯示威趨緩 受困遊客趕忙搭機離境

秘魯示威活動趨緩，數以千計受困遊客連忙搭上飛機逃離暴亂。（路透）

秘魯示威活動趨緩，數以千計受困遊客今天連忙搭上飛機逃離暴亂，與此同時，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）再次拒絕下台。

法新社報導，因政治動盪這星期大半時間滯留秘魯後，大約4500名遊客今天趕往庫斯科（Cusco）的國際機場 搭機，其中許多是歐洲人和北美人。

旅遊和商務部 長挨爾格羅（Luis Fernando Helguero）告訴「安第那通訊社」（Andina）說：「最遲到周日（18日），所有滯留的遊客都會離開。」

至今暴亂造成的死傷上升至19死、569人受傷，但國防部 長和武裝部隊負責人都表示，抗議活動的強度正在減弱。

軍方首長托瑞（Manuel Gomez de la Torre）將軍表示：「道路、機場和城市漸漸恢復正常，慢慢回歸正常，但還沒完全回到正常。」

國防部長奧塔羅拉（Alberto Otarola）警告說，「有組織的暴力行動」意在破壞機場、高速公路、天然氣管線和水力發電設施，「趨勢是往下的，但我們仍保持警戒，暴力情勢尚未過去，危機仍在繼續」。

秘魯新任總統博魯阿爾特稍早重申，不會對示威者屈服，不會因此下台。

她說：「我辭職能解決什麼？我們將堅定地留在這裡，直到國會決定提前舉行選舉。」