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愛爾蘭領導人輪替 瓦拉德卡再度出任總理

中央社／都柏林17日綜合外電報導
瓦拉德卡（Leo Varadkar）第二度接任愛爾蘭總理。（美聯社）
瓦拉德卡（Leo Varadkar）第二度接任愛爾蘭總理。（美聯社）

繼2017年至2020年首度出任愛爾蘭總理後，副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天第二度接任總理，這是根據2020年執政聯盟協議所進行的權力交接。

法新社報導，隸屬愛爾蘭統一黨（Fine Gael）的瓦拉德卡正式取代愛爾蘭共和黨（Fianna Fail）領袖馬丁（Micheal Martin）成為總理。

同屬中右翼政黨的統一黨與共和黨是三黨執政聯盟中的兩個主要夥伴，雙方在2020年達成協議，同意實施總理輪替制度，由馬丁首先出任總理至2022年12月底，之後由瓦拉德卡接任，至本屆政府5年任期結束，規模較小的綠黨（Greens）也參與了上述協議。

路透社報導，除正副總理互換外，愛爾蘭財政部長杜諾荷（Paschal Donohoe）和公共支出部長麥格拉斯（Michael McGrath）也將根據協議互換角色。即將成為副總理的馬丁，預計也將被任命為外交部長。

瓦拉德卡的父親是印度移民，母親是愛爾蘭人，他也是該國首位公開出櫃的總理。即使他已是第二次出任該職務，43歲的他仍是愛爾蘭有史以來最年輕的領導人之一。

在都柏林（Dublin）的國會特別會議上，瓦拉德卡向馬丁致敬，稱馬丁「在困難時期提供了保證和希望」。

他還說，「我以謙遜、決心以及強烈的希望接受提名…以為所有公民提供新希望和新機會。」

瓦拉德卡接任總理後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發布推文表示祝賀之意，「我期待與他合作，以確保貝爾法斯特（耶穌受難日）和平協議能夠完整發揮作用。」

北愛爾蘭共和派希望加入愛爾蘭共和國，統一派則希望續留英國。當地長達30年衝突已造成超過3500人喪命。1998年簽署的「耶穌受難日和平協議」（Good Friday peace deal）大體上終結了暴力，但部分持不同立場的愛爾蘭好戰分子依舊反對這項權力分享協議。

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