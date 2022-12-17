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波蘭警察總司令因烏克蘭「贈禮」爆炸住院 媒體揭：是榴彈發射器

編譯周辰陽／即時報導
波蘭警察總司令希姆奇克。資料照片。（路透 / NURPHOTO）
波蘭警察總司令希姆奇克。資料照片。（路透 / NURPHOTO）

波蘭警察總司令希姆奇克（Jarosław Szymczyk）日前因訪問烏克蘭時收到的禮物「爆炸」而受傷住院。當地媒體16日報導，這件會爆炸的禮物據透露其實是一具榴彈發射器（grenade launcher）。

歐洲周報（Euro Weekly News）報導，波蘭廣播電台「Zet」引述多個消息來源指出，這具榴彈發射器是由一列在烏克蘭跟波蘭城市普熱梅希爾（Przemysl）之間運行的特別列車運進波蘭。消息來源宣稱，這分「禮物」並不受到任何邊防或海關的管制，並指「此案還有許多問號」。

每日電訊報轉述波蘭媒體「Onet」新聞門戶網站的報導指出，據稱是希姆奇克自己在辦公室向同僚展示時，沒有意識到裝進了彈藥，意外擊發了榴彈發射器。據報導，有波媒指此事將嚴重違反安全規定。消息人士告訴「Onet」，「要是總司令或其他任何人把武器帶進辦公室，他應該受到懲罰或辭職」。

波蘭內政與行政部在公報承認，希姆奇克於11日至12日赴烏克蘭進行工作訪問期間收到了一份禮物，並指他當時會晤了烏克蘭警察與緊急情況部門的領導人，這分禮物就是前述部門負責人之一的贈禮。

此前新聞報導，波蘭內政和行政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）宣稱希姆奇克並不知道他在烏克蘭工作訪問期間收到的禮物是什麼。執行爆炸事件調查的檢察官辦公室據報表示，確認希姆奇克在內的3人是受害人。

烏克蘭 警察 檢察官

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