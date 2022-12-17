搞烏龍 印度女星傳遭親兒打死棄屍 本尊親上火線澄清「不是我」

現年74歲的印度資深女星維娜卡浦爾（Veena Kapoor）日前傳出遭到43歲兒子殺害，且棄屍在孟買的河中，震驚寶萊塢，但最新消息指出，死者並非該名資深女星維娜卡浦爾，只是同名同姓，烏龍一場。（取材自newsroompost）

現年74歲的印度 資深女星維娜卡浦爾（Veena Kapoor）日前傳出遭到43歲兒子殺害，且棄屍在孟買的河中，震驚寶萊塢，但最新消息指出，死者並非該名資深女星維娜卡浦爾，只是同名同姓。維娜卡浦爾在看到新聞報導後，已主動聯繫孟買警局澄清自己不是當事人。

對此，孟買警局根據印度刑法登記一起無法審理的誹謗案件，罪名是散布某人死亡的不實謠言。

維娜卡浦爾與兒子一起向警方投訴後，她向記者表示，自己因為假消息而遭受精神折磨，無法專心工作。並指「在拍戲或晚上時，會接到多個有關她身亡消息的電話，但這消息是錯誤的。確實，珠湖 (Juhu) 有個維娜卡浦爾被兒子殺害。但我不是那個維娜卡浦爾，我在戈爾甘（Goregaon），和她一樣，我也和我兒子待在一起，所以大家以為是我。」

維娜卡浦爾的兒子阿比舍克（Abhishek）呼籲媒體不要輕信謠言，「這消息讓我們很不安。我腦袋完全空白，感覺麻木」。

警方指出，珠湖一名與演員同名的維娜卡浦爾因家庭財產糾紛，在家中被小兒子薩欽（Sachin Kapoor）殺害用棒球棍殺害。據了解，死者是一名C咖演員，薩欽長居美國，案發不久前才回到印度，薩欽也已坦承是因為母親不願意將財產給他因而痛下殺手。