西班牙開歐洲先例 國會一讀通過給有薪生理假

西班牙國會下議院15日通過法案，讓經痛的女性受僱勞工可以請休有薪生理假。（取材自Unsplash）

西班牙國會下議院今天表決通過法案，讓經痛的女性受僱勞工 可以請休有薪生理假，成為第一個朝向相關立法邁進的歐洲國家。全球目前只有日本、印尼 、尚比亞等少數國家提供女性請有薪生理假。

中央社引述法新社報導，眾議院以190票贊成、154票反對、5票棄權通過法案一讀。西班牙左翼政府表示，這項立法目的在破除圍繞此一議題的禁忌。法案將送交參議院 ，如果有修訂將回到下議院再次表決，通過後才會成為法律。

這項立法將給予會出現經痛的女性勞工所需的請假天數，由國家的社會安全體系支付病假期間薪酬，而不是由僱主。跟其他因為健康理由而請的有薪假一樣，此一暫時性喪失勞動能力的認定須經醫生診斷。

平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）稱許這項立法行動朝向解決遭到忽視已久的健康問題跨出一步。她說：「我們將承認月經議題是衛生權利的一部分，我們既要對抗污名也要對抗沉默。」

雖然最初版本草案提到，婦女將可「沒有限制」請生理假，但今天通過的條文刪除了這部分。

根據西班牙婦產科學會，約1/3婦女月經期間會遭遇劇烈疼痛問題。但是政治人物和工會對這項提案意見分歧，西班牙總工會（UGT）警告這項立法可能導致婦女在工作場所遭到污名，有利僱主聘僱男性。

西班牙在促進女權方面居領導地位，2004年就通過歐洲首部對抗家庭暴力的法律，當前政府女性閣員多於男性。