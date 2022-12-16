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因兒駐紮基隆港結緣 法友台小組新主席堅定挺台

中央社／巴黎16日專電
法國國民議會新任友台小組主席、執政黨議員博多黑（Eric Bothorel）。（取材自維基百科）
法國國民議會新任友台小組主席、執政黨議員博多黑（Eric Bothorel）。（取材自維基百科）

國民議會新任友台小組主席、執政黨議員博多黑（Eric Bothorel）接受中央社專訪，提及第一次赴台竟是因兒子服役艦艇駐紮基隆。他多年推動友台機制，並堅定表示，將會持續捍衛台灣在國際上的地位。

國民議會6月完成改選，友台小組本月完成改組，由執政黨議員博多黑出任新主席。原為副主席的博多黑與台友好，多年在政治領域為台灣發聲、施力，也曾兩度訪台。

博多黑15日接受中央社訪問，首先談到與台灣令人意想不到的「淵源」。他表示，與台灣的第一次接觸是因為兒子。「小犬是海軍，在我還未當選國民議會議員之前，他服役的船隻停靠在基隆港，所以我當時就曾經去台灣探望他，對台灣留下很好的印象」。

「我當選後，與時任國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）非常友好，他透過文化讓我認識很多台灣人，也告訴他相當關切的台灣議題。現在我被提名作為友台小組的主席，感到非常光榮，將會傾盡心力強化凝聚彼此的連結」。

歐、美對中國態度是否出現分歧，各界猶如霧裡看花。總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前拜會美國總統拜登（Joe Biden），半島電視台（Al Jazeera）評論「中國長城分化拜登和馬克宏」，形容兩國在中國議題上出現歧見。

對此博多黑指出，法國與中國的雙邊關係就如歐盟2019年起所說：「中國是夥伴，但同時也是競爭者，甚至體制對手。」

博多黑告訴中央社，如馬克宏2018年5月2日在雪梨花園島海軍基地（Garden Island）的演講所說，法國在印太地區的行動都以戰略目標及優先利益為準則。法國政府企圖推動的穩定與包容途徑，且以法制規範與反對所有形式霸權為基礎。他認為，法、美兩國論述上的差異，可能比實際作法的差別更大。

他強調，法國遵循的是一個中國「政策」，而非「原則」，且非常關注維持台海的和平與穩定。「無論如和，法國都不會支持以壓力或威脅改變現狀的企圖，也希望中國遵守法規、維持穩定」。

中央社詢問，若中國未來幾年真的進犯台灣，法國政府會有何反應。

博多黑回覆，「法國已多次譴責中國試圖改變現狀的軍演與恫嚇；毫無疑問地，若用武力企圖以片面方式改變台灣當前狀況，法國會盡其一切加以譴責」。

談到未來與台灣計畫，博多黑表示，友台小組將全方面發展雙邊友誼。「首先是與台灣立法院及台灣政府領袖的政治交流；接著是經濟交流，和希望在台推廣產品與服務的眾多法國企業一起；最後是人才與文化交流，讓藝術家、劇團和電影工作者能在法、台呈現其作品」。

他表示，將盡力推動法、台議員會面。今年7月參議院曾邀請立法院長游錫堃率團訪法，他們也因此與台灣立委碰面。博多黑希望未來能正式邀請台灣代表團訪問國民議會，「同樣的，若未來幾個月法國代表團受邀，我也會非常樂意訪台」。

另外，他也希望推動雙邊科技合作與研究交流，例如與法國國家科學研究中心（CNRS）或台灣-法國國家研究總署（MOST-ANR）」合作等，都值得深化。

博多黑堅定表示，將繼續捍衛台灣在國際社會上的地位，指出國民議會去年11月29日通過挺台參與國際組織的決議案，並表示在新的任期，「我們將延續這份承諾」。

最後，博多黑告訴記者，台灣人民已發展出值得被更多人認識的文化與精神；在耕耘優勢的同時，台灣人也讓自己在世界上擁有了特別的位子。

博黑多認為，台灣發展出當代亞洲最先進的民主，是所有自由鬥士的楷模與希望，並引用法國大革命時期革命領袖米拉波（Mirabeau）對抗獨裁者所言：「去告訴你的主人，我們因人民的意願而來到這裡，只有武力可以迫使我們撤退。」

此句經典名言被視為法國大革命的「開場白」，至今仍是法國學生歷史課本中必學金句，也可為當前局勢借鏡。

他說，「當如今有人威脅使用武力對抗民主，全世界民選代表都應該挺身捍衛台灣30多年來的民主，因武力不得凌駕於民主選擇」。

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