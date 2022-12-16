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日內閣會議通過防衛3文件 岸田強調國防外交互為表裡

編譯茅毅／即時報導
日相岸田文雄16日在首相官邸舉行記者會，向國內外說明內閣會議拍板定案的新版「防衛3文件」。（歐新社）
日相岸田文雄16日在首相官邸舉行記者會，向國內外說明內閣會議拍板定案的新版「防衛3文件」。（歐新社）

日本臨時內閣會議16日通過「國家安保戰略」等組成的「防衛3文件」，象徵自第2次世界大戰結束以來，日本國防政策的重大轉變。首相岸田文雄同日在東京的首相官邸召開記者會表示，為了形塑對日本有利的國際環境，要先運用「外交力」，但若想加強在外交上的說服力，則要整頓日本的「防衛力」，亦即兩者密不可分、互為表裡。9年前制定該戰略時，將日本在安保上的課題依序列為北韓、中國，這次則改為中國、北韓，並新增俄羅斯。

前述新版國家安保戰略不排除中國對台灣動武的可能性，鑑於北京在台灣周邊的軍事活動愈來愈頻繁，國際社會對此情勢的擔憂正急遽升高。因此，兩岸緊張引發日本和國際社會嚴重憂慮，形成空前的最大戰略挑戰。

國家安保戰略係日本外交、安保層級最高的指引，也是有關其經濟安保、網路的戰略指引。另外兩項文件分別是「國家防衛戰略」和「防衛力整備計畫」，前者設定日本應該達成的「防衛目標」，並指示達成目標的方法與手段；後者規定日本的防衛經費總額及裝備的整備規模，並將計畫的期間從現行的5年延至10年。

岸田在前述記者會中說，日本會以美日同盟為中心，進一步強化「積極外交」。他並暗指俄國、中國和北韓說，近年來國家間的對立、赤裸裸的國家利益競爭顯著。全球化下的世界正趨於分裂，尤其體現在俄國入侵烏克蘭的暴行。

該3文件載明日本將保有打擊敵方飛彈發射據點（敵基地）的「反擊能力」，以及防衛經費在2027年度增至占日本國內生產毛額（GDP）百分之2的方針，使防衛能力得以於該年度脫胎換骨。對此，岸田強調，為確保如此規模的預算，財源必須穩定。

岸田坦言，他曾在以舉債或加稅方式採購戰鬥機與飛彈等武器上舉棋不定，但最後決定以財政紀律為重而選擇後者，希望日本國民能予以理解。他認為，自己這一代對日本的世世代代負有責任，亦即不能「債留子孫」。他亦提到國內外關切的另一個問題，也就是日本今後將大幅轉變它自2戰以來的安保政策，其奉行的「非核3原則」與堅持「專守防衛」及和平國家基調，未來將何去何從？岸田對此指稱，這些均維持不變，此次防衛戰略的轉換仍未逾越其2戰後制定的憲法範圍。

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