中印邊境摩擦不斷 網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

中印兩國上周爆發邊境 衝突,再度引發各界高度關注,美國CNN在15日更披露一段未曾在主流媒體曝光、發生於去年的影片,畫面顯示兩國軍人持棍棒凶狠互毆,現場還有人高喊「打他們的頭,打跑他們!」

CNN報導指出,一位了解中印邊境衝突情況的現役印度 軍官說,影片是在去年9月28日在印度阿魯納恰爾邦(中國稱藏南地區)的中印邊境實際控制線(LAC)拍攝。

目前尚不清楚是哪一方拍攝或發布這段影片,但這段影片自13日起在印度社群媒體瘋傳,CNN則稱目前無法對這段影片進行核實。

影片畫面中可見,雙方雖被鐵絲網隔開,但印度軍人手持木棍和金屬管的臨時武器攻擊解放軍 ,同時還能看到印度士兵丟擲磚頭或石塊。解放軍似乎也拿著長棍或警棍,但後來節節後退,最後翻過矮牆撤離。印軍這方則響起歡呼聲。

另據推特上一則配有英文字幕影片,印度軍人這方不斷喊叫「打他們的頭,把他們打跑!」、「打這些混蛋!」

Interesting video of Indian forces thwarting Chinese PLA attempts to enter Indian territory at the LAC. This is an undated video. Location unknown. It doesn’t seem to be of Tawang incident in Arunachal but definitely from similar area and post 2020 Galwan clash. Watch now 👇 pic.twitter.com/e5mra6DK9t