世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

BBC報導,德國 柏林麗笙酒店(Radisson Blu)大廳中央一座容量達百萬升水的巨型水族箱16日凌晨發生爆裂,將飯店與鄰近的街道淹沒。

據報導,這個名叫「AquaDom」的巨型水族箱高14公尺,有著1500條熱帶魚,據稱是世上最大的獨立式圓柱形水族箱。從網友發到推特 的影像可見,麗笙酒店大廳地面一整個滿目瘡痍,有根水管還持續在「注水」,而「AquaDom」就只剩下骨架,外層玻璃幾乎全碎光了。

警方表示,現場發生了「難以置信的海事損害」,玻璃碎片造成2人受傷。據報導,水族箱爆裂的殘骸也散落到飯店前方街道上。消防隊表示,100多名消防員出勤,目前尚不清楚造成水族箱爆裂的原因,飯店則因淹水而關閉。

據報導,建於2003年的「AquaDom」2年前經過現代化,內部建有一座透明電梯供遊客使用,飯店內的一些房間更被宣傳可欣賞其景色。

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN