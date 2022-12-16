世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

德國柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央的巨型水族箱「AquaDom」發生爆裂，將飯店與鄰近的街道淹沒。（照片翻攝：Twitter / lararimmer）

BBC報導，德國 柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央一座容量達百萬升水的巨型水族箱16日凌晨發生爆裂，將飯店與鄰近的街道淹沒。

據報導，這個名叫「AquaDom」的巨型水族箱高14公尺，有著1500條熱帶魚，據稱是世上最大的獨立式圓柱形水族箱。從網友發到推特 的影像可見，麗笙酒店大廳地面一整個滿目瘡痍，有根水管還持續在「注水」，而「AquaDom」就只剩下骨架，外層玻璃幾乎全碎光了。

警方表示，現場發生了「難以置信的海事損害」，玻璃碎片造成2人受傷。據報導，水族箱爆裂的殘骸也散落到飯店前方街道上。消防隊表示，100多名消防員出勤，目前尚不清楚造成水族箱爆裂的原因，飯店則因淹水而關閉。

據報導，建於2003年的「AquaDom」2年前經過現代化，內部建有一座透明電梯供遊客使用，飯店內的一些房間更被宣傳可欣賞其景色。