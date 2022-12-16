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北韓稱成功測試固體火箭發動機 加速核子計畫

編譯中心／綜合15日電
北韓官方媒體說，北韓已測試「高推力固體燃料發動機」，金正恩在現場監督。（取材自北韓中央通信社）。
北韓官方媒體說，北韓已測試「高推力固體燃料發動機」，金正恩在現場監督。（取材自北韓中央通信社）。

北韓官方媒體16日說，北韓已測試「高推力固體燃料發動機」（high-thrust solid-fuel motor）。這個孤立的國家正尋求發展一種新型戰略武器，並加速其核子與飛彈計畫。

北韓中央通信社（KCNA）表示，昨天這場測試是在領導人金正恩監督下，在北韓西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）執行。

KCNA表示，這場測試證明了這具發動機的可靠性及穩定性，「為研發另一款新型戰略武器系統提供了保證」。

北韓一直在努力打造更多固體燃料飛彈，這種飛彈更加穩定，且能在幾乎沒有警告或準備時間的情況下發射。

根據KCNA，金正恩在監督這場測試後，對於「另一款新型戰略武器會在最短的時程內製造出來」表達期許。

路透報導，儘管有國際禁令和種種制裁措施，北韓今年頻頻執行飛彈試射，次數之多前所未見，包括一枚能到達美國本土的洲際彈道飛彈。

金正恩今年3月視察西海衛星發射場，並下令擴建發射場。這座發射場一直以來用於測試各種飛彈技術，包括靜態火箭發動機和太空發射載具。

北韓進行這場最新的測試之際，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）正在南韓首爾與南韓官員舉行會談，他矢言會盡全力阻止北韓的核子計畫。

南韓總統尹錫悅會見葛羅西時，對北韓推進核子和飛彈計畫的「競爭」表達關切，呼籲國際原子能總署共同合作，嚇阻平壤進一步的挑釁行為。

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