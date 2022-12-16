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泰國今年破1000萬觀光人次 普吉島最受歡迎吸金36億

編譯中心／綜合15日電
泰國今年已突破1000萬觀光人次，根據官方統計，普吉島最受外國觀光客歡迎，同時也是觀光收入最高的地方。（中央社）
泰國今年已突破1000萬觀光人次，根據官方統計，普吉島最受外國觀光客歡迎，同時也是觀光收入最高的地方。（中央社）

泰國受新冠疫情影響，前兩年觀光人次大降，但今年截至12月初已經突破1000萬觀光人次。根據官方統計，今年1到10月最受外國觀光客歡迎的地方為普吉島，普吉島同時也是觀光收入最高的地方，達到1279億泰銖（下同，約36億美元）。

泰國總理府副發言人緹帕南今天引用觀光暨體育部的數據指出，今年1到10月吸引最多外國觀光客的地方為普吉島，達到232萬人次。

接著是觀光勝地巴達雅所在地春武里府的97萬5026人次、蘇美島所在地素叻他尼府的60萬6812人次、南部宋卡府的58萬1808人次，以及泰北清邁的49萬6111人次。

普吉島也是泰國最會賺錢的地方，今年1到10月普吉島的觀光收入達到1279億泰銖，接著是春武里府的132億泰銖、素叻他尼府的75億泰銖、清邁的42億泰銖以及宋卡的36億泰銖。

而1到10月前10名赴泰旅遊的旅客分別是馬來西亞的129萬人次，接著是印度的69萬8757人次、新加坡的38萬1940人次、寮國的34萬5709人次、越南的34萬670人次、南韓的31萬6240人、英國的29萬1753人、美國的28萬3211人、柬埔寨的25萬2862人，以及德國的23萬5596人。

泰國在疫情前一年也就是2019年觀光人次將近4000萬人次，但2020年初疫情爆發，泰國對觀光客關閉國門，隨著疫情趨緩，2021年7月開放普吉島觀光作為試點，緊接著在同年11月對外國觀光客敞開大門，到今年7月外國觀光客入境泰國已不需要任何保險或是疫苗證明

觀光 泰國 疫情

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