伊朗鎮壓頭巾革命 遭聯合國婦女地位委員會撤銷資格

伊朗不斷地鎮壓示威頭巾革命,聯合國婦女地位委員會資格遭撤銷。(美聯社)

伊朗 暴力鎮壓女性主導的「頭巾革命」抗議活動,在美國協調各國一致行動下,聯合國 14日表決通過決議案,將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會。

法新社報導,這項決議案立即撤銷伊朗在聯合國婦女地位委員會(United Nations Commission on the Status of Women)2022年到2026年剩餘任期的成員資格。伊朗已指控華府 在表決前施壓其他國家投票支持。

這項議案是由美國提出,在伊朗盟國俄羅斯與中國反對下,聯合國經濟社會理事會(UN Economic and Social Council)仍以29票贊成、8票反對、16票棄權通過,代表華府取得外交勝利。

聯合國婦女地位委員會是專門促進性別平等與賦予女性權力的主要政府間機構,成員國是由聯合國經濟社會理事會選出,經濟社會理事會理事國則是由聯合國大會選舉出。

決議案文本提到,伊朗領導階層「往往過度使用武力,不斷損害與加強打壓婦女與女孩的人權,包括表達言論與意見的自由」。

決議案又指出,伊朗政府鎮壓示威的手法,包括「執行公然侵犯婦女與女孩人權」與違反委員會宗旨的政策,「以及過度使用致命武力,造成和平示威群眾死亡,包括婦女與女孩在內」。

伊朗22歲的庫德族女子艾米尼(Masha Amini)據稱因違反嚴格的女子服裝規定遭到逮捕,9月16日死於警方羈押期間,掀起蔓延全國的示威活動。

伊朗有關當局之後展開鎮壓,在他們視為暴動的集會中逮捕數千人,並將至少11名涉及抗議的人士處以死刑。

11月初,美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)表示,美國將與其他國家聯手,將伊朗逐出聯合國婦女地位委員會。前國務卿希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)也支持這項行動。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在聲明中說:「這次表決再次表明了,國際對伊朗與要求究責日益形成共識。」