英國10萬護士空前罷工 逾萬手術取消、影響7萬人就診

英國護士爭取加薪，展開空前大罷工，逾萬筆手術恐被迫取消。（美聯社）

英國 護理師為了爭取更好的薪資及工作條件，今天舉行前所未有的一日罷工 。英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭估計最多有10萬名護士參與，影響76所醫院和保健中心的服務，逾萬個手術被取消。護士已定於20日再罷工，更揚言考慮下月會再次發動罷工。

綜合報導，英國護理人員工會「皇家 護理學院」（Royal College of Nursing）在拒絕達成一份薪資協議後，最高達10萬名在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的工會成員參與罷工，他們於格林威治時間15日8時至20時停止工作。

這是皇家護理學院成立106年以來發起的首場罷工。時值英國通貨膨脹飆升超越民眾薪資成長，公私機關勞工陸續發起一波波罷工行動。先前，鐵路工人、郵差及機場邊檢人員等都預告將於聖誕至新年假期間先後罷工。

英國護士15日大罷工，工會領袖指出，受到新冠疫情影響，護士因人力短缺而工作負荷超重。（路透）

工會領袖指出，受到新冠疫情影響，英國護理師因人力短缺而工作負荷超重。而在全國通膨飆漲後，情況更令人難以忍受。有護理師表示：「越來越多護理師向食物銀行求援，…他們帶著寒冷身軀來上班，下班後也沒有好的食物來餵養孩子。這實在太誇張。」

15日是罷工第一天，據估計約有逾萬筆非緊急手術被取消、改期；多達7萬名門診病人，包括癌症檢查等，需輪候更長時間才能接受治理。慈善機構擔心，由於一些癌症病人的手術及放射治療取消，這些病人可能會提早死亡。

英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭總護士長也連署致函皇家護理學院，警告護士罷工可能導致病人失去生命。不過皇家護理學院表示，化療、透析、深切治療病房（ICU）、加護病房，以及新生嬰和兒科深切治療將不受影響，其他部門人手會減至聖誕節人手安排的水平。

首相蘇納克表示，計畫明年提出反罷工法，目的是保障民眾生活，盡量減少罷工干預。他希望工會領袖明白，對大批民眾生活造成干擾並不恰當，尤其是在聖誕期間，促請各大工會取消工業行動。