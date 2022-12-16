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示威釀7死…秘魯進入緊急狀態1個月 前總統仍遭羈押

編譯中心／綜合15日電
反對前總統卡斯蒂約遭罷黜與逮捕的暴力示威導致7人喪生後，秘魯14日宣布全國進入緊急狀態。圖為14日警方與抗議人群走在秘魯的街道上。（路透）
反對前總統卡斯蒂約遭罷黜與逮捕的暴力示威導致7人喪生後，秘魯14日宣布全國進入緊急狀態。圖為14日警方與抗議人群走在秘魯的街道上。（路透）

反對前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭罷黜與逮捕的暴力示威導致7人喪生後，秘魯今天宣布全國進入緊急狀態

中央社引述法新社報導，秘魯國防部長奧塔羅拉（Alberto Otarola）宣布，由於「故意破壞和暴力行為」，全國進入30天的緊急狀態，警察和武裝部隊「將控制整個國家」。他說，緊急狀態涉及「暫停行動和集會自由」，還可能包括夜間宵禁

卡斯蒂約7日為了繼續掌權最後一搏，試圖解散國會，但隨後遭國會議員彈劾，並在前往墨西哥大使館尋求庇護的途中被捕，秘魯陷入危機。

卡斯蒂約的支持者走上街頭，要求釋放他並提前舉行選舉。群眾在全國各地設置路障抗議，除了釀成7死，還導致200人受傷。

新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）努力平息緊張局面，將原定2026年舉行的下屆選舉提前到2024年，但仍無法阻止示威後，現在再提出大選提前到2023年12月。

卡斯蒂約上周遭法官下令關押7天，原定今天釋放。但檢方昨天深夜聲請羈押卡斯蒂約18個月。辯方律師主張未收到檢方所有文件後，法官今天將審理檢方新聲請的日期延至明天，但也要求再羈押卡斯蒂約48小時。

緊急狀態 警察 宵禁

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