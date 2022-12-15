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習近平疏遠普亭？華爾街日報：中俄關係持續深化

編譯茅毅／即時報導
俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）9月在烏茲別克上合峰會場邊會面。（路透）
俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）9月在烏茲別克上合峰會場邊會面。（路透）

由於俄羅斯入侵烏克蘭戰事進展不順，中國國家主席習近平近幾月來試圖在公開場合與俄國保持距離。但華爾街日報14日報導，撇開檯面上的外交場合，他其實持續深化中俄關係。

幾名北京的政策顧問指稱，習近平近幾周已下令北京加強中俄經濟關係。兩國貿易關係今年更為密切，已成為俄國在西方國家制裁下的救生索之一。中國增加進口俄國油氣和農產，與俄國在北極合作開採能源，還加碼投資俄國鐵路及港口等基礎設施。

中俄亦進行人民幣與盧布間的更多金融交易，而非用歐元或美元，有助使中俄在未來受到西方更多制裁時更有抵抗力，並進一步擴大人民幣流通。這是繼中方在俄國侵烏前聲明兩國夥伴關係「上不封頂」後的最新轉折。

華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，習近平持續強化中俄關係，這跟俄國侵烏是兩碼事，雙邊關係很可能變得更為密切。

對普亭而言，中俄夥伴關係已有助莫斯科躲避西方制裁的經濟後果，支持普亭繼續打下去，使諸多仰賴與中國做生意的開發中國家打消在俄烏戰爭中選邊站念頭。

習近平素來欽羨俄國及普亭，部分人士稱這是他的「俄羅斯情結」，使他更想尋求深化中俄關係。俄國駐北京大使莫古洛夫甫對記者說，習近平在明年3月召開的中國全國人大後預料將訪俄，這將是習普以領袖身分進行的第40次面對面會晤。

習近平親俄的立場部分源自於其家庭和背景，他1953年出生後，毛澤東開始推動師法蘇聯政經軍制度的運動。習父習仲勳是中共革命元勛，1950年代赴蘇研習重工業。歷史學家認為，這些背景讓習近平從青少年時期就嚮往蘇聯的價值、歷史與文化。

知情人士透露，2017年時任美國總統川普開始跟俄國改善關係，引發北京關注，但習近平母校北京清華大學所寫的1份報告卻主張俄國經濟沒有未來，暗示中國拉近與俄國關係幾無益處，習近平閱後竟在該報告批示「一派胡言」。

川普2019年初夏發動的對中貿易戰，亦造成中國更加靠攏俄國。中方當時大砍對美國大豆及其他農產品訂單，轉向俄方採購。

北京拒絕加入西方制裁俄國的行列，已使俄國能源和農產等產業愈來愈依賴中國市場與提供資金。

根據中國海關資料數據，去年中俄雙邊貿易額已從2014年的953億美元，大增至1,469億美元。兩國官員及分析師皆預計今年更將達創新高的2千億美元。中俄互賴也愈來愈深，中國從俄國進口的商品中，半數是原油；俄國則更需要廣播設備和電腦等中國的電子產品。

另一方面，在俄國2014年兼併克里米亞後，美國與歐盟就限制俄國取得西方資金，這時中國國企及投資基金就拿下俄國1個在北極圈開採天然氣計畫的股權，中國銀行也提供融資。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT），俄國7月時躍居離岸人民幣的第3大支付市場，而2月俄烏開戰前後，俄國甚至還排不到前15名。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）最近也宣布，將在供氣給中國時以人民幣及盧布記帳。俄羅斯外貿銀行也向中國辦理人民幣匯款業務。

俄國 習近平 北京

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