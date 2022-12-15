示威潮助長…全球533記者遭囚新高 中國監禁110人居冠

無國界記者組織14日公布，今年全球遭到監禁記者人數創533人的歷史新高，其中中國拘禁110人最多；圖為示意圖。（取材自Pixabay）

無國界記者組織今天公布報告指出，伊朗 庫德族女子艾米尼之死引爆席捲各地怒火，當局鎮壓示威浪潮助長今年全球遭到監禁記者人數創533人的歷史新高，其中以中國拘禁110人最多。

根據這個總部設在法國的非政府組織報告，全球遭到監禁記者人數從2021年的488人增至2022年的533人。其中，超過一半記者被拘禁在5個國家，中國仍然是 「全球最大記者監獄 」，監禁了110人，接下來依序為緬甸（62人）、伊朗（47人）、越南（39人）和白俄羅斯 （31人）。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在聲明中說：「獨裁和專制政權正透過監禁記者，比以往任何時候都更快速地填滿他們的監獄。」

「被拘禁記者人數創新高紀錄證實，迫切需要抵制這些肆無忌憚政府，並向具體表達新聞自由、獨立和多元化理想的所有人展現我們的積極聲援。」

無國界記者組織表示，去年沒有將伊朗納入此一統計。該組織從1995年以來持續公布這項年度數據。

無國界記者組織指出，自從22歲女子艾米尼因違反伊朗嚴厲的服裝規定，9月16日命喪宗教警察羈押期間而引爆抗爭以來，伊朗「前所未見地」關押了34名媒體專業人士。

全球遭到監禁女記者人數也創新高，從2021年的60人增加到2022年的78人，主要是有更多女性進入這個行業。