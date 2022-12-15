南韓孤獨死5年激增40% 50至59歲最嚴重

南韓孤獨死人數近五年激增4成，50-59歲年齡層為重災區。（Getty Images）

最新數據顯示，南韓 「孤獨死」人數近5年激增四成，光是2021年一年就超過3000人，50-59歲年齡層是孤獨死最多人群。

南韓保健福祉部今天首次公布孤獨死相關統計，結果顯示，去年孤獨死人數達3378人，較2017年的2412人增加40%。從2017年至去年，孤獨死人數以年均8.8%的速度成長。

調查中較引人注意的是孤獨死人數的年齡層分佈，其中以50-59歲最多，達1001人，占比為29.6%。保健福祉部指出，這類族群一般對健康管理及家事勞動較不熟練，且更可能因失業、離婚等原因對人生失去希望。此外，自2017年以來，每年孤獨死的男性人數是女性的4倍多，去年更達到5.3倍。

值得注意的是，20至39歲族群孤獨死人數在過去3年來占比逐步下降，自殺占比卻分別高達56.6%及40.2%，遠高於整體平均的17.3%。報告指出，對於青年族群應增加心理諮商等自殺預防，或增進青年族群與他人連結的政策。

這次調查是南韓政府首次詳細公開有關孤獨死的各項數據。根據去年4月生效的「孤獨死預防及管理法」對孤獨死的定義為，「與家人親戚斷絕往來獨自生活的人，因病或自殺多日後才被發現的死亡」。南韓保健福祉部和各地方團體必須每5年定期實施相關調查，本次調查時間為2017年至2021年。